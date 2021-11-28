餐廳一個原因拒絕接客被港人網上狂斥責！網民感嘆做飲食業是原罪

莫非做飲食業是原罪？有港人在社交媒體炮轟熱門餐廳分別以「清潔進行中」及「員工食飯，沒有人手」為由拒絕接客，大聲公審餐廳服務質素不符水準，直言沒有人手就應該寫明不作招待，火藥味相當濃郁！



餐廳一個原因拒絕接客被港人上網狂斥責！港人感嘆做飲食業是原罪

有港人在社交媒體Facebook分享用餐經歷，表示近日前往杏花邨「茶木」用餐。事主指當時餐廳坐滿7成客，門口卻豎立「清潔進行中」告示。事主隨即向職員要求入內用餐，卻被餐廳職員以「員工食飯，沒有人手」為由二度拒絕。港人隨後將經歷放上網「公審」餐廳，大鬧餐廳沒有人手就應該寫明不招待，炮轟餐廳服務態度實在不符水準。

事主聲稱光顧茶木遭遇不快經歷。（圖片來源：茶木）

該貼文不斷發酵，隨後被網民於Facebook群組「西店Hi客之道 Hispitality Secret」投稿轉載，網民感嘆「做飲食業真係連食飯都係罪嚟」，並匿名評擊「人地仲要其實有棟個牌出嚟唔俾你入，雖然原因唔同，但都係費事入客啫！咁如果係寫明員工用膳，你係咪就唔會『示意想進入先』。到人地哋事實，請你5點後再嚟，你又要叫人直接唔做茶市。講真，人地個牌都係已經暗示左暫不入客啦，係你自己『7』咗跌落地揦返拃沙咋嘛！」

（圖片來源：Facebook@西店Hi客之道 Hispitality Secret）

事件獲眾多網民關注，有網民留意鬧事主「店舖使唔使經你同意，先可以決定幾時開幾時收？」，獲其他網民讚好，並回覆「其實而家嘅香港人，真係好多人心裏面都覺得要㗎」，暗喻香港人對待餐飲業員工是姿態過高且自我中心。

（圖片來源：Unsplash@bigdodzy）

亦有網民留言評擊餐廳老闆處事方法，認為「咁直接轉『暫停營業/準備中』同更改咗餐牌個時段已經解決」，認為是餐廳老闆為節省成本，而導致前線員工面臨被質疑的局面。