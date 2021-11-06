中國10大匪夷所思建築｜旅遊區建人型雕像橋塔博出名

最近的建築界不太平。9月，荊州的巨型關公雕像，因為涉及違建被拆；10月，曾多次入選中國十大醜陋建築的盤古大觀，也被拆去了「龍頭」。



兩次大拆，引發了不少有關違和與醜陋建築的討論。事實上，從2010年開始，就有設計師和學者關注到這一現象，還創立了「中國年度十大醜陋建築」的評選活動。醜出圈的天子大酒店（福祿壽）、瀋陽方圓大廈、盤古大觀，都入選過這一榜單。

今年，評選活動走到了第12屆，目前正處於網絡投票階段。12月，入圍的建築將由專家評審，根據公眾網絡和評委會的票選結果，得出最終排名，成為本年度的「中國十大醜陋建築」。

看了今年的入圍作品，我們發現，雖然審美無標準，但能被評為「醜陋」的建築，的確違反了大家對美的基本認知，醜得有理有據。

點圖看看今年的入圍建築精選，網民和專家又有何話說？▼▼▼

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九皇山玻璃橋 被濫用的人形雕像

今年入圍的建築共87座。目前得票數較高的，有四川綿陽九皇山玻璃橋橋塔，以超過1萬票的成績穩居前列。玻璃橋坐落在九皇山景區前山處，盤橫在懸崖峭壁之間。橋塔是兩對巨型男女雕像，身穿傳統服飾，背靠背張開雙手，支撐著吊橋的兩端。

候選名單上的其它建築，都或多或少存在爭議。但九皇山玻璃橋不一樣，對於它的醜，大家心服口服，給出了空前一致的差評。

設計者的意圖，大概是想融入當地的羌族特色。但直接以巨型羌族男女雕像來表現，未免太簡單粗暴了一些。服飾的濃艷配色，與周邊青山綠水的自然環境極為不搭。雕像工藝粗糙，人物的體態、面部表情都因僵硬而詭異。

本以為「飛天之吻」被群嘲之後，已經很難再看到這樣的陰間設計了，沒想到九皇山還是給了我們致命一擊。「飛天之吻」位於重慶武隆白馬山旅遊度假區，入選了去年的十大醜陋建築。因醜而出名後，反而吸引了不少遊客專門前去打卡。

人人都說醜的九皇山玻璃橋，之所以能被設計出來並最終落地，終歸也是景區為了吸引眼球、製造流量，刻意為之的產物。這樣的初衷原本無可厚非，畢竟在網紅景點扎堆的年代，旅遊區要想提高知名度，不得不另闢蹊徑。但利用大家的獵奇心理，破壞自然風光的美感，實在有點突破了建築設計的底線。

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套娃酒店、小提琴教堂 象形建築=醜建築？

榜單前五的建築中，「象形建築」佔據了半壁江山。象形建築，即以非常具象的形式，模仿一個鼎、一隻螃蟹、一朵蓮花……是醜陋建築的主力軍。

2014屆入選的無錫萬達文化旅遊城展示中心，外觀就是模仿了一隻紫砂壺。本屆十大醜陋建築的候選名單中，除了玻璃橋有著匪夷所思的人形造型，內蒙古滿洲里套娃酒店、廣東佛山鹽步小提琴教堂，都是造型獨特的象形建築。

套娃酒店，顧名思義，外觀就是一個巨型俄羅斯套娃。通高72米，上窄下寬，用色鮮豔。旺季時房價高達2000元/晚。酒店所在的城市，是中俄邊境滿洲里，因此少不了要蹭一蹭套娃這個俄羅斯特產。但誰能想到蹭得這麼直接？

連建築內部都踐行著套娃的理念：一層套一層，打開一個套娃，裡面還是套娃。臥室的床頭牆、椅背都是套娃，連電視櫃都硬生生地裝在了套娃裡。浴室的鏡子上、移門上，不出所料，目之所及皆套娃，根本無處可逃。到了晚上，酒店外牆的LED屏還會時不時變幻圖案和顏色，更讓人感到詭異。雖然套娃本身很可愛，但在建築中運用如此真實的象形模擬，不經過任何設計思考與藝術化處理，反而會引起「巨物恐懼」。

類似的建築，還有位於廣東佛山南海永平村的小提琴教堂，外形是一把純白色小提琴，頂端做成了十字架的形狀。它是當地有名的網紅地標，還是沈騰主演的電影《溫暖的抱抱》取景地，有人甚至稱它為「最美教堂」。這次入選「醜陋建築」，很多人替它喊冤。

小提琴教堂最受人詬病的地方，還是在於過度「具象」導致的突兀。在周邊一片老建築中，它的拔地而起顯得格外違和。教堂套上風馬牛不相及的小提琴外殼，也有些不倫不類。

象形建築，可能中國「醜建築」的一大奇觀。清華大學建築學院副教授周榕擔任了每一屆的終審評委，他曾感嘆：「中國象形建築創下『全球之最』，沒有任何一個國家像中國這麼酷愛象形建築。」

或許不是所有的象形建築都是醜建築。但真正美的建築，即使模仿，也一定會遵守合理的建造規律，進行藝術的轉化，而不是粗暴地複製和照搬。

昆明凱旋門、貴陽白宮 盲目仿洋也會上榜

前段時間，巴黎凱旋門被織物包裹了起來，消失了16天，受到了全世界的關注。但這有什麼大不了的呢？反正我們有自己的凱旋門，就在雲南昆明公園1903。這裡匯集了大量歐式風格建築，最矚目的就是一座1:1復刻的巴黎凱旋門「水晶版」。

「凱旋門」高達48米，門前是長達十多米的噴水池，一直延伸到入口處，兩邊還種植了高大的棕櫚樹，給你「假裝在歐洲」的錯覺。

這座歐式建築也不是完全抄襲，還創新性地加入了龐克風，上面長滿了密密麻麻的「鉚釘」。整個公園1903在規劃之初就以法式建築、法式風情和中法文化而著稱。「水晶凱旋門的建設初衷，是對巴黎人文精神的致敬。」

貴州貴陽花果園藝術中心，也是一座著名「仿洋風」建築。由於太過奢華神秘，還曾出現在長期關注國內各地奇觀建築的博主史里芬的Vlog中。花果園藝術中心有貴陽「白宮」之稱，平時不對外開放，還有保安駐守，讓大家對它的用途非常好奇。

遠遠看去，它像一座依山而建的城堡式宮殿，的確散發著濃濃的歐式風情，吸引了很多網紅前來打卡拍照。不過，包圍著它的貴陽花果園是一片棚戶區，住宅密度很大，建築品質也並不好。在這裡建一套富麗堂皇的「白宮」，與周邊環境顯得併不協調。

而且為了迎合中國風水中「依山傍水」的講究，藝術中心面前特意建造了超大人工湖，城堡兩邊的兩座小山也是人工建造的，和背面的山體相連。雖然設計很用心，但對當地人來說，卻是資源的浪費。

「醜陋建築」，並不完全以好看與否作為評判標準，畢竟審美這種東西本來就見仁見智。盲目仿洋的建築，不考慮周邊環境，不僅沒有學到精髓，還失去了自己的特色優勢，並不見得就有多高級。

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審美沒有標準 但我們還是要「審醜」

目前名單上排名靠前的建築中，受爭議的不在少數，比如陝西西安國際少兒美術館。建築為了貼近兒童的喜好，摒棄了成人世界的常規設計元素。在形態上，模仿了童話中的「阿拉伯魔毯」。同時，大量運用圓管、圓洞、圓孔等造型，激發孩子們穿行、躲藏、憩息。這其實是很真誠的設計理念，但佈滿了牆面的圓洞讓不少人感到「密集恐懼」，因此還是將它評為了醜陋建築。

再比如上海臨港歐景小鎮，位於浦東新區夏櫟路，由一群色彩鮮豔的房屋組成。不喜歡的人認為它又醜又土，無法融入周邊環境。而另一方面，它卻入圍了今年的WAF（世界建築節）獎項。

對美醜的評判，本來就是私人化的。普通人和建築專家之間，經常也會存在較大的分歧。在第一屆評選中，央視大樓「大褲衩」被網友票選為第一丑陋建築，但最後在評委終審階段卻沒有上榜。當時大部分專家認為，雖然很多老百姓一時接受不了，但它代表了世界建築發展的趨勢，並非為了奇特而奇特。

每個人都有自己的審美，沒有高低對錯之分。醜陋建築的評選，其實並不是簡單地做出「一眼望過去好不好看」的判斷，而是有著更複雜、更客觀的參考標準的。比如，建築是否破壞了周邊自然環境、是否抄襲山寨、是否盲目崇洋仿古等等。建築不是快閃，一旦建好，將會長久存在於我們的生活中，甚至成為一座城市的氣質和名片。

一年一度的醜陋建築評選，並不是一場為了獵奇而存在的狂歡。而是重新審視我們的城市，讓醜陋的建築越來越少。

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