茶餐廳美食｜茶記碟頭飯網選10大排行榜　豆腐火腩飯第2冠軍竟是…

茶餐廳美食，相信每個香港人都品嚐過「碟頭飯」。 雖然「碟頭飯」聽上去很麻甩又很重佬味，但無可否認很多時候，我們決定不了吃什麼，就會在樓下茶餐廳叫一碟「碟頭飯」。網民曾在討論區熱烈討論，嚴選10個經濟飽肚的碟頭飯，大家可以睇睇自己鍾情的「碟頭飯」是否榜上有名！



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碟頭飯10大排行榜

香港地雖然好多美食，但大家都不會日日山珍海味，偶爾簡簡單單食個「碟頭飯」，咁就一餐。近日有網民在討論區發帖「嚴選茶餐廳十大碟頭飯排名」：

【碟頭飯第10位】魚香茄子飯

港式的魚香茄子飯使用鹹魚作為「魚香」，用切碎了的鹹魚粒爆炒而成，配上軟肉多汁的茄子，酸酸甜甜，撈飯一流！

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【碟頭飯第9位】黑椒雞排飯

簡單飽肚的常餐，黑椒好多時都會配合不同扒，以製成「碟頭飯」，例如「黑椒豬扒飯」、「黑椒腸仔煎蛋飯」和「黑椒雞扒飯」。

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【碟頭飯第8位】梅菜扣肉飯

梅菜扣肉中的梅菜其實是傳統的客家特產，而且歷史悠久。而「扣肉」的肉是五花肉，上湯鍋煮透，再切成肉片。對於梅菜扣肉，每個人對於「扣肉」都有自己的要求，有些人鍾情於多瘦肉，有些則要求半肥瘦的「扣肉」。

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【碟頭飯第7位】揚州炒飯

揚州炒飯是廣州的一道名菜，不過並非源於華東地區的「揚州」，反而是道地的粵式米飯，後來亦成為香港人茶餐廳文化的大熱門。

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【碟頭飯第6位】豉椒排骨飯

豉椒排骨原本是廣東、香港和澳門常見的點心，後來因為深受香港人喜愛，索性以碟頭飯形式供人選擇。

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【碟頭飯第5位】麻婆豆腐飯

麻婆豆腐其實是中國四大菜系中的川菜一種，曾被評為四川十大經典名菜。早前荃灣一間茶餐廳更將「麻婆豆腐飯」比喻成「女人的最愛」，曾一度引起網民競猜。

圖片來源：連登討論區截圖

【碟頭飯第4位】鹹魚雞粒炒飯

典型的港式炒飯，鹹魚雞粒炒飯的鹹香離遠已經可以聞到，非常惹味，深得香港網民的喜愛。

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【碟頭飯第3位】粟米肉粒飯

被冠名為「Show me your love rice」，一度被瘋傳為最浪漫的碟頭飯，但講到浪漫的碟頭飯，又怎能與下面這一道相比呢？

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【碟頭飯第2位】豆腐火腩飯

「豆腐火腩飯，男人的浪漫」，出自於黃子華在1994年的棟篤笑，繼而被人瘋傳至今。 「我每食完一碟火腩飯之後，都會同我女朋友講分手因為我知道，佢已經唔再明白我⋯⋯」

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【碟頭飯第1位】椒鹽豬扒飯

被譽為茶餐廳、大排檔必食一道菜式。豬扒要夠鬆軟多汁，椒鹽則要夠香脆惹味。一間茶餐廳或者大排檔，如果炒得一手出色的椒鹽豬扒，即能吸納不少回頭客了。