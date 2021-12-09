屯門美食｜屯市逾萬呎美食廣場！11間新餐廳進駐 燒肉/蓋飯/漢堡

【屯門美食】屯門美食又再加多樣喇！屯門逾萬呎美食廣場即將開幕，11間本地及海外食肆將進駐，包括日式燒肉、韓式輕食、夏威夷蓋飯等多國美食，當中更有米芝蓮推介餐廳，以後入屯門的朋友們就可以大飽口福，享受美食之旅！

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屯門美食｜逾萬呎美食廣場進駐屯門 燒肉/蓋飯/漢堡11間新餐廳

日式燒肉「焼肉焔」獨家進駐 主打肉質柔軟黑毛和牛

屯門美食廣場Food Maze將於12月中開幕，佔地逾萬呎，裝潢設計注入藝術玩味，有11間本地及海外食肆進駐，其中包括獨家進駐品牌的日式燒肉「焼肉焔」，嚴選來自日本鹿兒島肉品，主打黑毛和牛，其中推介「玉手箱黑毛和牛上肩肉」及「黑毛和牛特上肩肉」，肉質柔軟細膩，大家不妨一試！

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韓式輕食招牌蛋包飯 本地Fusion辣味雞蛋仔

另外有韓國輕食餐廳「Banchan & Cook」，提供多款口味的招牌韓式蛋包飯，例如「燉牛肋骨蛋包飯」、「泡菜燉五花肉蛋包飯」等，軟稔入味的牛肋骨及五花肉，加上半熟香濃滑蛋，口感十足。場內更可以食到由本地小食店「Bove」推出的創新雞蛋仔，如「辣味蝦乾肉鬆雞蛋仔」丶「羅宋湯雞蛋仔」等，味道十足。

11間美食品牌 家常小菜/米芝蓮推介

廣場其他美食還包括：鐵板飯「Pepper lunch」、專食丼飯的「櫻木食堂」；韓國過江龍「School food」；米芝蓮泰菜「泰潮」、漢堡店「BURGA」，甚至是夏威夷蓋飯「Hawa Poke」；中式食品亦有花甲粉「花甲年華」、港式餐廳「千味家」，大家不要錯過！

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Food Maze 美食廣場 詳情

地址：屯門屯盛街1號屯門市廣場一期2樓

日期：12月19日開幕

營業時間：11:30 - 21:30

