有大埔人在Facebook群組「大埔 TAI PO」中發帖，指自己近日拾獲一張八達通，打算放上網尋找物主，惟網民重點卻投放在八達通背面黏貼的長篇情書，開頭一句「老婆豬」好肉麻，內文好暖，感動好多網民！

大埔人拾獲遺失八達通 背面貼上長篇情書 一句老婆豬感動網民

事主今日拾獲一張八達通，翻轉到後面竟見到一封「情書」，第一句便是「老婆豬」，內文字眼包括有「這一生感恩有你作伴」、「愛你每分每秒」，用字相當肉麻。不過仔細一看，原來這不僅是一份情書，其中一句「給你一點心意.......這是會增值的八達通」，證明原來這一張平平無奇的八達通，竟是一份「拍拖禮物」！

這份拍拖禮物好肉麻，原來都相當有「歷史」，在2015年提筆寫下。（圖片來源：Facebook群組「大埔 TAI PO」）

好心事主將八達通正背面都拍下放上Facebook群組，打算尋回失主之餘，亦打趣笑稱「邊個老婆豬大意遺失八達通卡啊」，惹得網民齊齊轟動，留言高呼好浪漫。好多女網友都怨稱「別人的老公/男朋友總是唔會令人失望」、「有一種老公豬叫人哋嘅老公豬，我都好想要呢啲老公豬」，頗有種留言招親的錯覺。

（圖片來源：Facebook群組「大埔 TAI PO」）

（圖片來源：Facebook群組「大埔 TAI PO」）

有不少男性網民則留言長知識，原來情人節送禮物不用太多花俏東西，一張八達通就「搞得掂」，齊齊高呼要「學嘢」；亦有部份網民估計八達通並非遺失，而是刻意丟棄，猜測事主不是離婚就是分手，不過隨著事主成功找回失主，這些猜測亦自然不攻自破！

（圖片來源：Facebook群組「大埔 TAI PO」）

鄰近聖誕節、新年及情人節，不少人都開始思考要入手什麼禮物送贈他人，不知道學這位失主，送張會增值的八達通，是不是個好建議呢？