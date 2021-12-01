有港人情侶日前去尖沙咀酒店Staycation疑撞嘢！本想溫馨度過二人世界，未料深夜發現電器忽然移動及發出聲響，舒適入住頓變驚魂夜，次日怕到眼底發黑，續向酒店投訴，然而酒店卻給出奇怪解釋惹怒人！

香港情侶去尖沙咀酒店Staycation疑撞嘢！喇叭半夜自己扭開播音樂

有港男向編輯部投稿，稱近日與女朋友入住香港酒店遇靈異事件，溫馨二人世界頓變驚魂夜。事緣兩人入住位於柯士甸周邊的精品酒店Page148，淩晨4點時突然響起奇怪聲響，港男聽到聲音即刻嚇到面青口唇白，跳起身迅速查看。

（圖片來源：Unsplash@boxedwater）

事主查看下，發現聲響來自房間配備的藍牙喇叭。他迅速關掉藍牙喇叭後，稍微放下內心擔憂，再次爬上床與女友共眠，惟一爬上床就發現藍牙喇叭再次響起，心中頓時變得相當驚恐！

（圖片來源：Unsplash@nejc_soklic）

事主再次前往關掉藍牙喇叭，事情卻突然變得詭異——他親眼目睹藍牙喇叭再次緩緩亮燈、開關不斷扭動，更突然爆發出轟隆巨響，嚇到床上安睡的女友醒了過來，讓事主不禁懷疑——是否有鬼？

（圖片來源：Unsplash@shttefan）

面對突如其來的靈異事件，事主不知道如何是好。好在女友夠醒目，一句神回覆：「你熄總掣啦」點醒港男，徹底拔掉電源後，怪事才漸漸消失落幕，稍微能閉目休息，度過這個驚魂夜。

（圖片來源：《我的鬼神搭檔》劇照）

次日起床，精神不濟、臉色青白的事主向酒店職員反映情況，酒店聲稱由於手藍牙喇叭能透過手機遙距控制，因此不排除隔壁住客連接並開啟事主房間藍牙喇叭的可能性，造成電器忽然開關的「靈異假象」。惟事主聆聽後認為在使用藍牙喇叭前均需手動連接，且感覺酒店職員有所隱瞞，因此對今次入住體驗感到不太滿意。

（圖片來源：Page148）

雖然現今仍未能透過科學角度徹底解釋靈異事件，不過港男面對親身經歷感到好心寒，籲大家寧可信其有、不可信其無，去酒店最好要上網查清楚有沒有奇怪傳聞，以免慘遭靈異事件，落下不快回憶。