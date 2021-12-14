聖誕活動2021｜新巴城巴增聖誕特別班次！近距離跟尖東燈海打卡

【聖誕好去處】聖誕燈飾除了可以親臨不同的好去處欣賞，更加可以坐上觀光巴士，將港島九龍燈飾全部收納在眼中！新巴人力車觀光巴士，特別在聖誕期間推出了巴士夜景之旅， H2號線更加臨時加新路線，途徑尖東海濱一帶，想知道時間時間、班次和開出地點，即睇內文啦！



超近距離和尖沙咀燈飾打卡

平時大家觀賞燈飾，都是遠距離低炒打卡，而且一大片燈海，很難才可以影到燈飾全貌。港人對於觀光巴士，相信一定不會陌生，以往觀光巴士都是供遊客乘搭，反而本地人甚少乘搭。

今次人力車觀光巴士夜景之旅，推出聖誕特別班次，大家不用和「人海」一起打卡，都可以清楚影到尖沙咀等地方的一大片燈海！而且大家可以節省前往每一個燈飾的時間，用俯視的方式一覽燈飾，相信都有另一番風味！

特別加開尖東海傍班次

今次人力車觀光巴士夜景之旅 H2 號， 在聖誕前夕12月20至 24號期間，特別在中環天星碼頭和尖沙咀半島酒店加開出車班次，除了途徑既定路線包括金紫荊廣場、皇后像廣場、時代廣場、廟街、旺角雅蘭中心、1881廣東道等等，還特別加開新路線，途徑尖東海傍！

如想知道更多詳情，請瀏覽「人力車觀光巴士」官方網站。

H2 夜景之旅

聖誕前夕期間加開班次（12月20日至12月24日）

中環（天星碼頭）開出：1930、2030

尖沙咀（半島酒店）開出：2045、2145



全日票：

成人 $200

兒童/長者 $100



單程票：

由香港往九龍/由九龍往香港

成人 $38.4

兒童/長者 $19.2

由香港往九龍，再返回香港

成人 $76.8

兒童/長者 $38.4

