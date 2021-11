聖誕節好去處｜海港城燈飾佈置周四亮燈　MegaBox逢正點有飄雪騷

聖誕節即將到來,今年市民同樣要在疫情下渡過佳節,未必能夠外遊,但位於尖沙咀的海港城海運大廈露天廣場今年以「Christmas Terminal」(聖誕客運站)作為聖誕燈飾主題,設有多個「打卡位」,長樓梯亦化身成「行李輸送帶」供拍照,並會於明晚(18日,星期四)舉行亮燈活動,屆時更有煙火及飄雪。



去年疫下只設小型裝飾品 今年佈置回復至疫前

海港城的聖誕佈置是每年聖誕必到的打卡景點,但去年因為疫情,海港城僅在商場外設置小型裝飾品,但今年的大型佈置回復以往規模,佈置延伸至鄰近天星碼頭。市民更可以於明晚(18日)到場參與亮燈活動,活動更會同步於海港城官方社交平台直播。

海港城的聖誕佈置是每年聖誕必到的打卡景點。(李澤彤攝)

長樓梯化身成「行李輸送帶」供市民打卡

今年海港城的聖誕裝置以「Christmas Terminal」為主題,於11月19日(星期五)正式開放予公眾打卡。屆時整個海港城會化身成「聖誕客運站」;海運大廈露天廣場設多個曲奇造型的動物,長樓梯亦化身成「行李輸送帶」供市民拍照。海港城今年更於「Harbour Cityzen」手機應用程式推出「聖誕曲奇」有獎遊戲。

另外,海港城今年繼續與「香港血癌基金」合辦籌款活動,與網上預訂平台Klook合作,推出網上登記活動,每人只需捐款10元便可到「慈善攝影區」打卡,更可選擇不同「快圖美」聖誕相片套餐。

MegaBox以哈里波特聖誕活動主題

九龍灣MegaBox今年則以哈里波特「Harry Potter Christmas In The Wizarding World at MegaBox」為聖誕活動主題,由今日至明年1月2日設於L5中庭,飄雪效果令人置身魔幻聖誕節。商場會於聖誕期間推出「聖誕夢幻城堡」互動手機遊戲,以手機於場內尋寶,贏取精美禮物。

大型裝置內每逢正點會上演夢幻飄雪騷,每間商店櫥窗頓時變得五光十色,並有一棵20呎高的閃爍華麗聖誕樹。位於G中庭的「Harry Potter聖誕禮品店」,售賣各款Harry Potter最新精品,包括魔法師學院袍等。

D·PARK愉景新城大抽獎頭獎七人車

荃灣D·PARK愉景新城與願望成真基金(Make-A-Wish Hong Kong)聯手舉辦「Making A Wish」許願及畫聖誕老人活動,推動社區關懷實行有意義消費。由即日起至明年1月2日,在商場或於網上許下聖誕願望並投寄至聖誕老人信箱,D·PARK每收集一個願望,就會捐贈1元予願望成真基金,幫助有需要人士願望成真。

D·PARK愉景新城推出Dear Santa聖誕無上限大抽獎及消費獎賞暨即抽即中獎,獎品總值高達百五萬港元,大抽獎頭獎可獲價值549,800元的韓國現代(Hyundai)SANTA FE Hybrid 七人車,其他豐富獎品包括周大福 T MARK 情繫系列 18K 白色黃金美鑽吊墜連項鍊,價值74,200元及50,000 K Dollar,即抽即中獎更會每天送出星夢郵輪雲頂夢號「3 晚郵長假期 Seacation」海景露台客房(二人入住),總值307,200元。