【荃灣好去處】荃灣浩海立方•探游館今年7月正式開幕，最近探游館餐廳為配合聖誕慶祝活動，推出全新餐飲體驗，讓大家在極致唯美的水母觀景窗前享用燭光晚餐，更可以在夢幻水母萬花筒和互動投影裝置打卡，彷如置身神秘的海洋世界，與摯愛家人共度聖誕佳節。



（浩海立方•探游館圖片）

荃灣浩海立方•探游館位於Plaza 88，佔地過萬呎，是全港首個結合真實生物及投影效果的海洋體驗館，館內設有多個展區，包括光影海洋觀景窗、VR海洋探秘之旅及水母萬花筒等。

最近，探游館內的餐廳Cube O CAFE推出Journey with Seajellies 餐飲體驗，探游館搖身一變成為夢幻唯美的水母餐廳，大家可以在大型水母觀景窗前，享受置身海洋世界一樣的燭光晚餐體驗，還有打卡必到的夢幻水母萬花筒和互動投影裝置！

餐飲方面，探游館餐廳主打西餐，由餐廳的五星級酒店行政總廚及團隊製作，聖誕期間推出二人套餐及四人套餐，供應前菜、餐湯、主菜及甜品。主菜包括阿根廷紅蝦手工意粉、美國肉眼牛扒等，價錢由$598/每位起。

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Cube O - Journey with Seajellies 節日套餐

地址：新界荃灣西楊屋道88號Plaza 88 8樓

日期：2021年12月24-27、31日及2022年1月1日

時間：6:30pm-8:00pm 或 8:15pm-9:45pm

電話：9660 6726（Whatsapp預約）



探游館內共設有16個不同的主題區，當中有不少必睇展區，包括光影海洋觀景窗、夢幻水母萬花筒、VR海洋探秘之旅、海洋兒童樂園等，除了水母箱，館內更有多個多媒體互動遊戲。👇👇👇即睇記者探游館試玩體驗、5大展區必睇位及門票價格👇👇👇