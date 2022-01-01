荃灣好去處｜漫步光板田村搵彩虹樓梯壁畫打卡　再到Cafe歎下午茶

「光板田村」聽起來好像日本地方的名字，其實是香港的一條鄉村，位於荃灣荃錦公路南段、荃景圍的東北面散建在山坡上的村屋和寮屋，在愉景新城附近有條橋可以穿過去步行直達；出入過荃灣那麼多次，都不知道那裡藏了一個「港版彩虹眷村」，真的是可以用「隱世」來形容呢！



今次特意找了一個在荃灣住了二十幾年又不知道這個地方的朋友一起去尋找這個隱世的「港版彩虹眷村」，看影片就會看到我們尋找時候的過程和反應啦XDD（影片分享在文章最底）

下圖是從荃灣地鐵站出發，尋找隱世「港版彩虹眷村」的路線。注意：在Google Map要輸入「光板田村二段」才是彩梯樓梯和壁畫的集中地呢！全程大約21分鐘，可以當作是一個輕鬆小行山的路線！

輕鬆小行山的路線（自由旅生授權使用）

首先，從荃灣地鐵站向愉景新城方面走（就是那條很長通往愉景新城之路），走了一段路後會發現右手邊有一道門，可以推門走出去的，那裡有道橋，橋底是地鐵的行車路線！（按圖看清路線及沿途風光👇👇👇）

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我特意穿得彩色一點來迎合一下這裡彩色的氣氛！因為這裡有好多色彩，所以陰天來也不怕，同樣可以拍到美美的照片呢！注意：拍照遊覽時不要聲音太大和打擾到當地居民。

繼續向上走，發現這裡的壁畫好多是與「蜜蜂」和「大樹菠蘿」有關的，因為光板田村是以盛產大樹菠蘿而著名，每年都會舉辦大樹菠蘿節，詳情可以到相關官網查詢！另外，蜂蜜也是光板田村的特產，村內有養蜂園去製釀蜂蜜！（按圖看清👇👇👇）

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影片分享：

🌅同埸加映：全港7大市區天空之鏡🏝️

自從打卡熱點西環碼頭「封區」後，港人少了一個影「天空之鏡」的地方，最近就有網民發掘到新的打卡好去處，原來同樣位於港島的堅尼地城海濱長廊都可以影到超美的天空之鏡！不用落雨就可以影到天空之鏡的效果，大家可以趁好天去影靚相！👇👇🏝️唔使落雨都可以影到！點圖睇香港7大市區天空之鏡👇👇👇🌅

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【本文獲「自由旅生」授權轉載。】