【露營帳篷】疫情下無法出外旅遊，近年露營已經成為大家「偽旅遊」首選！早前有商戶推出一款帳篷，號稱「別墅級帳篷」，有5房1廳，空間好寬敞，可以住足足20人，就算人多都不怕太擠擁！



行山露營必入手！5房1廳別墅級帳篷 超豪華寬敞內籠可住20人

豪華帳篷空間寬敞 可容納20人

外出露營要做足準備，帳篷、睡袋等必不可少！這款超大豪華帳篷以五角形為設計，往上俯瞰猶如天線得得B居住的小山丘，設有5個獨立房間及1個作為主要活動空間的大廳，每個睡帳都非常寬敞，放置大睡墊後仍有多餘活動空間，可容納到20人，絕對稱得上是帳篷界別墅。

設通風窗戶及採光設計 附有小出入口

帳篷除了空間甚大，連設計上亦十分用心！每個睡帳也都設有通風的窗戶及採光設計，白天可曬日光浴，晚上又可以躺於帳篷內看星，加上隔格帳幕均附有拉鏈提供私隱，睡起來不會感到壓迫，同時各個空間都附有小出入口，夜晚想去洗手間亦很方便，十分實用！

帳篷輕巧方便收納 設有滾輪設計

另外平時多人出門露營，要攜帶多個帳篷絕對不是易事，此款5房1廳帳篷輕巧之餘，亦方便收納，加上滾輪設計方便攜帶，就算家族露營都毫無問題啦！雖然帳篷佔有一定面積，需要較大地方才能順利使用，但可以與一大班親朋好友相聚露營，最重要是開心！