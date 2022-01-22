【大澳美食】大澳美食推介！要數大澳的人氣Cafe，必定要提到蘇廬 Solo。蘇廬早期因望得見棚屋河涌景致而聲名大噪，吸引不少遊客慕名而來。蘇廬同時是一間精品店，售賣來自世界各地的小物如首飾、唱片等。身處Cafe可以一邊吹著清涼海風，一邊歎馳名Tiramisu、豆腐芝士蛋糕及其他輕食，適合打卡、假期放鬆心情，即拉落下文睇地址！

大澳美食|漁村棚屋靚景Cafe！必試招牌Tiramisu/香濃豆腐芝士蛋糕

（圖片授權：IG@nicktonggg）

位於大澳的「蘇廬Solo」在網上擁有極高人氣，很多人專程去大澳，就是為了去蘇廬朝聖！大澳棚屋是區內獨有的傳統漁村風景，而蘇廬正正就是坐落在棚屋之內，設有戶外座位，面向對岸棚屋及河涌面貌，客人可以一邊欣賞「大澳威尼斯」美景，一邊吹著海風歎咖啡，放鬆一下！

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來到蘇廬，走到面向河涌面貌的位置，輕靠在欄杆上就可以輕鬆將大澳河涌、棚屋、日光、食物等一次過收入相片中，打卡一流！

蘇廬的招牌甜品要數Tiramisu，用高身玻璃杯盛載，底層使用吸滿咖啡的手指餅製成，配上面層充滿奶香的忌廉，再灑上咖啡可可粉，賣相精緻，口味濃郁，各位咖啡愛好者和甜品迷必試！Cafe同時供應多款甜品，全部都非常受歡迎，包括紐約芝士餅、不同口味的鬆餅、期間限定豆腐芝士蛋糕等。

主食方面則以三式意式脆多士及雞翼蝦子麵人氣最高！三式意式脆多士是在烘底法包上，放上羅勒蕃茄、蜂蜜芥末吞拿魚及青木瓜XO醬蟹肉，口味配搭清新又特別！雞翼蝦子麵使用幼麵底，配上用秘製醬汁醃得入味的雞翼和XO醬，有網民大讚麵底彈牙，配料惹味！

飲品方面有冰釀精品咖啡、精品咖啡（凍／熱）、濃縮咖啡配曲奇餅、意大利咖啡雪糕、赤萁茶及各式花茶、啤酒等。值得一提的是，店內使用的杯子非常精緻，杯子內部更是呈愛心型狀，好可愛！

蘇廬的營業時間較短，設有最低消費，入座時間會因應不同套餐而有不同長短。

【1】最低消費：$45/1杯飲品（入座時間：30分鐘）

【2】1杯飲品＋1份輕食或甜品：$95（入座時間：1小時）

【3】1杯飲品＋1份輕食＋1份甜品：$125（入座時間：1小時30分鐘）



蘇廬Solo

地址：大澳吉慶街86-88號地舖

電話：9153 7453

營業時間：11:00-18:00（逢星期日休息）

