荃灣美食｜海景Cafe推$1朱古力火鍋放題！指定時段多款配料無限加

【飲食優惠/荃灣美食】荃灣一間擁有無敵海景的樓上Cafe最近推出新優惠，只需$1就可以食到朱古力火鍋，無限任加6至7款配料，非常抵食！餐廳同時供應多款招牌菜式，包括原隻脆炸軟殼蟹蜆肉意粉、蒲燒鰻魚蛋包意大利飯等，配合浪漫無敵海景，拍拖約會氣氛一流！即睇下文了解優惠詳情和食物款式！

（圖片來源：IG@daily13_tsuenwan）

位於荃灣的樓上Cafe「Daily 13」主打西餐及特色甜品，在旺角及銅鑼灣都有分店！最近Cafe推出$1朱古力火鍋放題優惠，每日供應6至7款配料，有水果、棉花糖等等，更可以無限任加，非常抵食！

午市時段內每位惠顧主餐牌內主食，加$68升級至套餐即可以$1優惠價升級朱古力火鍋放題。（ 圖片來源：Daily 13）

由即日起至1月底，逢星期六及日的午市時段（12:00-18:00），凡惠顧主餐牌內任何一款主食，加$68升級至套餐（包小食、餐湯及是日甜品各一份），即可用$1優惠價升級是日甜品至朱古力火鍋放題（需按全枱人數份量升級加購）！但要留意，各分店的優惠供應時段不同，以各分店官方公告為準。

（圖片來源：IG@daily13_tsuenwan）

朱古力火鍋使用牛奶朱古力調配而成，2人共享一個火鍋，放題每日約有6至7款配料供應，全部都可以無限任加！配料款式包括水果（士多啤梨、菠蘿、提子等）、棉花糖、雪糕糯米糍、甜麵包等，非常適合在冬日季節品嘗！

除了朱古力火鍋放題優惠，Cafe供應多款特色西餐，包括原隻脆炸軟殼蟹蜆肉意粉、蒲燒鰻魚蛋包意大利飯、蟹肉蟹籽明太子醬扁意粉、白酒忌廉香草煮智利藍青口、慢煮紅酒和牛面肉配忌廉薯蓉、香烤加拿大豬鞍扒配黑松露菌燒汁等。

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甜品方面都有不少選擇，如抹茶芝士蛋糕、日東卷蛋、法式朱古力蛋糕、雪糕熱香餅、甘王草莓配栗子蒙布朗等。另設不同口味的特飲，包括Oreo朱古力、混合醬漿莓乳酪、抹茶雪糕拿鐵等。

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Daily 13位於荃灣工業區，以花系小清新為主題，設有超大落地窗，可以一邊飽覽無敵大海景，一邊歎美食甜品！餐廳室內外都有多處花牆及植物裝飾，更可以帶寵物前往齊齊打卡！（如果想帶同毛孩前往，可先電話查詢。）

Daily 13

地址：荃灣柴灣角柴灣角街38-40號銓通工業大廈13A

電話： 3590 3358／9576 5317（Whatsapp）

