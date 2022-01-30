Omakase推介｜8大Omakase優惠$310/位起！午市4折/2人同行1人免費

【飲食優惠】疫情下未可以去日本食當地美食，不過都無阻港人對日本料理的喜愛，日本料理廚師發辦（Omakase）更成為港人近年大愛的日式料理，不少餐廳更推出不同優惠讓大家入門試Omakase！記者整合8大超抵餐廳Omakase優惠，堂食及外賣都有，有間更低至4折就可以食到！

🍣Omakase推介優惠【1】中環日式料理——堂食/外賣4折

中環一間主打日式料理及日本清酒的餐廳推出堂食及外賣Omakase優惠，每日指定時段Omakase套餐可享4折優惠！Omakase套餐有齊前菜、味噌湯、刺身、手握壽司及手卷，另設一系列午市優惠套餐及外賣套餐。

地址及優惠詳情：中環Omakase廚師發辦4折優惠！堂食外賣都有 歎勻前菜+壽司刺身

🍣Omakase推介優惠【2】尖沙咀入門價Omakase——低至85折

尖沙咀一間日式料理店推出堂食Omakase套餐優惠，在指定時段惠顧招牌Omakase套餐，可享最平85折優惠！套餐包括茶碗蒸、刺身、手握壽司及手卷，附送沙律及味增湯。另外，餐廳亦提供其他Omakase套餐及午市套餐可供選購。

地址及優惠詳情：尖沙咀入門級Omakase午市85折！$329起歎勻壽司+刺身+茶碗蒸+手卷

🍣Omakase推介優惠【3】銅鑼灣5重優惠——2人同行1人半價

銅鑼灣一間日式料理店推出限時5大重量級優惠，在指定時段內惠顧餐廳指定2款Omakase套餐，即可享2人同行1人半價優惠，套餐包括手握壽司、蒸物、烏冬及甜品。餐廳另設堂食及外賣4大優惠，適用於堂食所有餐點及外賣特價套餐。

地址及優惠詳情：銅鑼灣Omakase廚師發辦2人同行1人半價！堂食85折/外賣7折送清酒

🍣Omakase推介優惠【4】連鎖日式料理——Omakase第2份半價

連鎖日式料理店森戶Morito全線分店推出午市堂食優惠，惠顧指定2款Omakase套餐，即可享第2份半價優惠，1人惠顧Omakase套餐或其他餐點亦可享9折。

地址及優惠詳情：午市優惠｜6大餐廳午市堂食優惠｜持續更新｜65折起食點心/歎生蠔

🍣Omakase推介優惠【5】板神日本料理——2人同行1人免費

銅鑼灣、灣仔及觀塘都有分店的「板神鐵板燒日本料理」，由即日起推出限定Omakase套餐優惠。午市時段惠顧「榊Omakase」即可享2人同行1人免費優惠，套餐包括沙律、前菜3款、日式蒸蛋、刺身3款、燒物、手握壽司8貫、味噌湯、甜品或咖啡。

另外，餐廳主打鐵板燒以及串燒，款式選擇甚多，包括雞皮、砂肝、雞軟骨等，設有包廂及吧枱位置，可以與師傅交流及享受席前鐵板燒的滋味。

板神鐵板燒日本料理

地址：

銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場1樓103號舖

灣仔軒尼詩道256號The Hennessy 30樓

觀塘駿業街43號地下

電話：

銅鑼灣店｜2817 7767

灣仔店｜2816 2728

觀塘店｜2816 0617



🍣Omakase推介優惠【6】一瀧——第2位半價／3位以上全單75折

位於銅鑼灣的「一瀧」由即日起至2022年2月28日推出Omakase套餐優惠，午市時段（12:00-18:00）內惠顧Omakase套餐（正價$600），即可享第2位半價優惠，3位或以上同行可享所有Omakase套餐75折優惠，人均折後最平$450起。午市Omakase套餐包括前菜3款、手握壽司12貫、卷物、湯品及甜品。

另外，在優惠期內惠顧單點餐牌亦可享85折優惠。餐廳走江戶木系風格，由2位來自福岡的主廚主理，採用日本每日直送食材，包括北海道馬糞海膽、宮崎A4和牛、佐賀特產三瀨雞等。

一瀧

地址：

銅鑼灣登龍街1號金朝陽中心2期 Midtown 8樓全層

電話：

6633 3116



🍣Omakase推介優惠【7】江戶壽司秀——堂食85折

「江戶壽司秀」旺角分店推出分店限定堂食Omakase套餐優惠，由即日起，凡堂食惠顧任何Omakase套餐即可享85折優惠。餐廳共設有3款Omakase套餐，價錢分別為$480（折後$408）、$680（折後$578）及$880（折後$748），有齊前菜、手握壽司、刺身等多款食物。

江戶壽司秀

地址：

旺角山東街53號地下

電話：

2366 3281



🍣Omakase推介優惠【8】鮨竜——外賣8折

位於黃埔的「鮨竜」由即日起推出外賣Omakase套餐優惠，凡外賣自取「旬廚師發辦壽司定食套餐」，即可享8折優惠（正價$388，折後$310）。套餐包括手握壽司10貫（含2件自選款式）、手卷及湯品。自選壽司款式甚多，包括深海池魚、海膽軍艦、中拖羅、特上地金目鯛等。

鮨竜

地址：

九龍紅磡黃埔花園第三期地下9號舖

電話：

2667 8687/5689 3766（Whatsapp）

