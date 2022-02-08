消委會10款最大差價商品！超市/食品店大比拼　價錢最多差逾125%

【消委會】消委會公布本港超市、生活百貨店及食品店的商品價格比較，並列出10款最大差價的商品，當中包括多款常見的洗髮乳、零食、調味醬料等，部份價錢最高更可相差逾1.25倍，作為精明的消費者，即看下文留意有哪些商品，看你是否有被「搵笨」！

消委會10款最大差價商品！超市/食品店大比併 價錢最多差逾125%

香港百物騰貴，打工仔通常都「慳得就慳」。消委會最新比較本港8間商戶的商品價錢，包括惠康超市、百佳、Market Place by Jasons、AEON、萬寧、屈臣氏以及大昌食品專門店，並發現有10款商品的差價最大，最多相差逾125%，最少亦相差1倍，非常誇張，其中多款常見的品牌洗髮乳連續上榜，佔排名近一半，李錦記等醬料亦都榜上有名。

消委會｜最大差價商品【10】瑞士糖 Sugus 雜果味軟糖 (袋裝) 175克

吃瑞士糖都可以好貴！Sugus瑞士糖雜果味軟糖為第10大差價商品，價格相差$16，差幅達100%，即剛剛一倍，若以實際售價來看，百佳、Market Place by Jasons及AEON均售$16，不過只得百佳必須以$32買2件（即平均每件$16），才可以享有相同價錢，大家買糖時就要視乎自己所需數量來購買！

（圖片來源：百佳）

消委會｜最大差價商品【9】多芬 Dove 深層修護洗髮乳 680毫升

Dove洗髮乳愛好者要留意喇！Dove深層修護潤髮乳最大差價為$30.9，差幅達103%，而生活百貨店相對較超市「抵買」，其中屈臣氏及萬寧單售價為$30，百佳則為2件$60.9（即平均每件$30.45），最貴是Market Place by Jasons，單售價$42！

（圖片來源：屈臣氏）

消委會｜最大差價商品【8】多芬 Dove 日常修護洗髮乳 680毫升

多芬 Dove 日常修護洗髮乳最大差價同樣為$30.9，差幅達103%，其中屈臣氏單售價為$30，相對較超市便宜，百佳則為2件$60.9（即平均每件$30.45）。

（圖片來源：屈臣氏）

消委會｜最大差價商品【7】多芬 Dove 髮源強韌防斷髮洗髮乳 680毫升

Dove 髮源強韌防斷髮洗髮乳最大差價為$30.9，差幅達103%，而生活百貨店相對較超市「抵買」，其中屈臣氏及萬寧單售價為$30，百佳則為2件$60.9（即平均每件$30.45），最貴是Market Place by Jasons，單售價$42。

（圖片來源：屈臣氏）

消委會｜最大差價商品【6】多芬 Dove 深層修護潤髮乳 660毫升

Dove深層修護潤髮乳最大差價為$30.9，差幅達103%，而生活百貨店相對較超市「抵買」，其中屈臣氏及萬寧單售價為$30，百佳則為2件$60.9（即平均每件$30.45），最貴是Market Place by Jasons，單售價$42。

（圖片來源：屈臣氏）

消委會｜最大差價商品【5】李錦記 Lee Kum Kee 煲仔飯醬油 207毫升

李錦記作為本地老牌子，其煲仔飯醬油向來深受歡迎，是不少家庭之選，但商品價格最多相差$7.5，差幅達115.4%，當中百佳及AEON售價一樣，分別是2件$13（即平均每件$6.5）及單售$6.5，不過Market Place by Jasons就非常誇張，單售價$14，非常昂貴！

（圖片來源：百佳）

消委會｜最大差價商品【4】微力達 Vileda 防刮易潔刷 （吸水型）

想不到原來海綿抹布都會列為最大差價商品之一！Vileda防刮易潔刷的價格在不同商舖價格都可以相差$12.6，差幅達115.6%，雖然百佳與Market Place by Jasons同樣單售$10.9，但後者買2件$19，即平均每件$9.5，反而較其他商舖便宜，屈臣氏則售$23.5。

（圖片來源：屈臣氏）

消委會｜最大差價商品【3】樂天 Lotte 杏仁朱古力餅棒 32克

第3大差價商品為樂天的杏仁朱古力餅棒，商品價格相差$5.9，差幅達118%，以Market Place by Jasons售價最貴，單售$10.9，2件則為$15，即平均每件$7.5；百佳買2件則為$10.9，即平均每件$5.45，但仍然不及萬寧單售$5便宜，作為精打細算的消費者，不要以為買2件商品就一定「平啲」阿！

（圖片來源：百佳）

消委會｜最大差價商品【2】多芬 Dove 輕盈純淨洗髮乳 700毫升

Dove輕盈純淨洗髮乳排名第二，商品差價幅度為119.7%，其中以百佳售價最貴，購買2件商品的售價為$65.9，即平均每件$32.95；而屈臣氏及萬寧售價相同，單價分別售$30，大家買洗髮乳時記得參考有關價格！

（圖片來源：屈臣氏）

消委會｜最大差價商品【1】李錦記 Lee Kum Kee 滷水汁 410毫升

全港差價最大的商品是李錦記的滷水汁，於不同店舖價格相差$14.4，差幅達125.2%，其中以大昌食品最便宜，單價售$11.5；百佳價格最貴，單價售$25.9，不過若買2件則為$26.9，即平均每件$13.45，實際上亦較Market Place by Jasons（$18/件，$28/2件）及AEON（$14.9/件）便宜，日後想煮滷水汁雞翼知道該去哪裡選購「最抵」喇！