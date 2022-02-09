美少女戰士聯乘服裝品牌推11款新品 月野兔外套+水手服套裝$299起

《美少女戰士》粉絲要留意喇！最近《美少女戰士》與服裝品牌推出全新系列作品，一共11款單品面世，包括有月野兔外套、水手服套裝、印花衛衣等服飾，還有頸鏈、耳環、茶具套裝等飾品用具，只需$299起便可入手！

美少女戰士聯乘服裝品牌推11款新品！月野兔外套+水手服低至$299

（圖片來源：:CHOCOOLATE）

《美少女戰士》作為日本神級漫畫，每年與眾多品牌合作推出聯乘商品都大受歡迎，今年與:CHOCOOLATE再度合作，推出全新11款新品，除了女主角月野兔，多位熟悉臉孔如露娜及亞提密斯都重現於單品上。

率先看單品！必入手月野兔冷衫/牛仔褸、水手造型裝

今次《美少女戰士》聯乘商品將囊括多類型服裝。趁天氣仍寒冷必入手《美少女戰士》印花圖案牛仔褸（$1,099）、美少女戰士冷衫（$699）、印花圖案圓領衛衣（$599）、印花圖案連帽衛衣（$659），相信設計相當迎合一眾《美少女戰士》粉絲心水，印上《美少女戰士》動漫中的經典場面及模樣。

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系列內亦有不少春夏單品，包括印花圖案夏威夷恤（$659）、印花圖案短袖T恤（$299起）、及美少女戰士水手造型裝（$559起），並引入女生搭配至愛的頸鍊/耳環飾物組合（$499），讓女生可以徹頭徹尾搭配出完整的「美少女戰士風裝束」！

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新品以外，於:CHOCOOLATE購物滿$1,000，並包含至少一件「美少女戰士2022聯乘系列產品」，即可以$399換購美少女戰士玻璃茶具套；購物滿$1,500更可以免費獲贈《美少女戰士》螺旋愛心變身器造型無線充電器。

以上新品將於2月11日正式登陸:CHOCOOLATE門市及ITeSHOP，各位《美少女戰士》有興趣就要留意喇！

美少女戰士2022聯乘系列產品 詳情

開售日期：2月11日

發售地點：:CHOCOOLATE門市及ITeSHOP