SHIBUYA109推12大新春優惠！chuu低至3折/Rojita半價/mybae$99區

【購物優惠】臨近春天，又是時候幫衣櫃換季買新衫了！雲集多個日本人氣時裝品牌的SHIBUYA109推出新春優惠，由即日起至2月23日，Rojita、Chuu及Rmine等品牌將會推出12大購物優惠，全場精選時裝低至3折及半價起，部分指定款式激減至$99等，即睇下文了解優惠詳情！



（所有優惠及商品以門市供應量為準）

雲集多個人氣日本時裝品牌的Shibuya109推出共4大品牌11大新春優惠。（ 圖片來源：IG@theshibuya109store）

由即日起至2月23日，SHIBUYA109將會舉行新春購物優惠，參與優惠的時裝品牌包括主打甜美流行少女風的「Rojita」、運動休閒風的「Chuu」、優雅甜美風的「Rmine」以及日系街頭風的「mybae」。4大品牌合共推出12大購物優惠，包括低至3折、指定款式$99、送手袋等，非常豐富！

SHIBUYA109新春優惠【1】Rojita——低至7折🎀

（Rojita優惠只適用於SHIBUYA109 T.O.P.店）

在推廣期內，凡購買任何Rojita的商品，購買滿1件即可享9折優惠、2件可享8折、3件則可享7折優惠。春季新款，飾物，雜貨及鞋款除外。

SHIBUYA109新春優惠【2】Rojita——指定款式半價🎀

在推廣期內，Rojita專櫃會設有不同半價商品，數量有限，售完即止。（指定款式以各門市為準）

SHIBUYA109新春優惠【3】Rojita——送手袋🎀

在推廣期內，凡在Rojita專櫃購買任何Rojita商品滿$1,090或以上，即可獲贈側揹絲帶蝴蝶結手袋一個。手袋設有粉紅色及黑色兩款，隨機送出，數量有限，送完即止。

SHIBUYA109新春優惠【4】Chuu——全場低至3折👗

優惠期內，Chuu專櫃全場貨品將會以低至3折優惠發售，款式包括T恤、半身裙、衛衣、恤衫、大衣等。

SHIBUYA109新春優惠【5】Chuu——5KG牛仔褲低至8折👗

Chuu人氣商品「-5KG Jeans」在推廣期都有折扣，購買「-5KG Jeans」系列商品滿1件即可享9折，買滿2件更有8折！

SHIBUYA109新春優惠【6】Chuu——隱形眼鏡半價👗

在推廣期內，Shibuya109 T.O.P.分店的Chuu專櫃購買任何Chuu LENS（隱形眼鏡），即可享半價優惠。

SHIBUYA109新春優惠【7】Rmine——低至7折🎀

（Rmine優惠只適用於Shibuya109 T.O.P.店）

在推廣期內，凡購買任何Rmine的商品，購買滿1件即可享9折優惠、2件可享8折、3件則可享7折優惠。（春季新款，飾物，雜貨及鞋款除外）

SHIBUYA109新春優惠【8】Rmine——指定款式半價🎀

在推廣期內，Rmine專櫃設指定款式半價優惠，數量有限，售完即止。（指定款式以各門市為準）

SHIBUYA109新春優惠【9】Rmine——送手袋🎀

凡在Rmine專櫃購買任何商品滿$1,090或以上，即可獲贈側揹絲帶蝴蝶結手袋一個。手袋設有粉紅色及黑色兩款，隨機送出，數量有限，送完即止。

SHIBUYA109新春優惠【10】mybae——全場低至8折👗

（mybae優惠只適用於Shibuya109皇室堡店）

在推廣內，mybae專櫃全場貨品將會以低至8折優惠發售，款式包括T恤、半身裙、衛衣、恤衫、工人褲等。（春季新款除外）

SHIBUYA109新春優惠【11】mybae——指定貨品$99👗

mybae專櫃設指定商品以$99優惠價發售，數量有限，售完即止。（指定款式以門市為準）

SHIBUYA109新春優惠【12】mybae——送Tote Bag👗

推廣期內，在mybae專櫃購買任何mybae商品滿$500或以上，即可獲贈Tote Bag一個，數量有限，送完即止。

SHIBUYA109 新春優惠

推廣日期：2022年2月10日至2月23日

地址：

旺角彌敦道700號T.O.P商場MTR層K05-06&M9&14舖｜6897 6130

銅鑼灣告士打道311號皇室堡地下G18-19號｜6169 3073

營業時間：

旺角店｜12:00-22:00

銅鑼灣店｜11:00-21:00

