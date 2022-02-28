外賣優惠｜9大最新餐廳外賣優惠！KFC葡撻每個$5.6/PHD大批買1送1

【外賣優惠】一文睇清最新餐廳9大外賣自取優惠！疫情下晚市禁堂食，各大食肆餐廳紛紛推出外賣自取優惠，包括牧羊少年咖啡館、PHD、譚仔三哥、譚仔雲南米線、KFC及Beans荳子咖啡、寬巷子火鍋等，即睇更多外賣自取優惠詳情！

外賣優惠｜9大最新餐廳外賣優惠！PHD大批買1送1/寬巷子火鍋半價

外賣優惠【1】KFC 葡撻低至每個$5.6

KFC經典葡撻再次推出優惠，最平每個約$5.6！葡撻6件裝售$38，12件裝更只售$68！門市自取或速遞買葡撻都可以享有優惠！

圖片來源：KFC

至於早前推出的家鄉雞扒包買一送一優惠亦會延長，指定時段在KFC門市或網上落單，平均$12.5就歎到家鄉雞扒包，十分抵食！但卻反而引來網民批評，更有網民指：「免費都無用！」

更多詳情：KFC推買1送1優惠被鬧爆！指定分店才適用 網民笑爆：免費都無用

（圖片來源：KFC）

外賣優惠【2】PHD —— 普通批/大批買一送一優惠

PHD推出超抵優惠，由即日起至3月30日，每逢星期一至星期日，在PHD堂食或外賣自取單點正價普通批及大批，均可享買一送一優惠，最平$57.5就可以歎到一個普通批！多款Pizza口味都可享買一送一，包括千島海鮮、瑪格麗特都有，除了堂食和外賣自取，逢星期一至五外送速遞都有買一送一優惠，非常抵食！

優惠日期：由即日起至3月30日

地點：PHD分店



外賣優惠【3】寬巷子 —— 二人套餐火鍋5折優惠

主打精品火鍋的台灣過江龍「台北‧寬巷子」最近推出抗疫外賣優惠，由即日起重推抗疫外賣優惠，精選2人及4人套餐低至5折，有多款寬巷子人氣火鍋配料，包括玫瑰枝香澳洲和牛舌、墨條牛軋等·，並提供不同湯底選擇，除了外賣自取，大家亦可以另付運費速遞上門。

優惠日期：由即日起至另行通知

地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈地下OT G57號舖

電話：31882840



外賣優惠【4】神石焼きビーフステーキ專門店 —— 全店8折

主打石燒牛扒專門店的「神石焼きビーフステーキ專門店」，最近推出外賣限定的日式燒肉便當，另外由即日起至4月20日推出新一輪限時堂食及外賣自取優惠，不論堂食還是外賣自取，所有餐牌都享有8折優惠！多款日式燒肉便當包括美國安格斯牛燒肉便當、汁燒牛舌燒肉、安格斯漢堡扒、prime牛肩燒便當等都有優惠，最平$48起，更有沙律、白飯增送，十分抵食！

優惠日期：由即日起至4月20日

分店地址:

地址：大埔南運路9號新達廣場1樓36-37號舖

地址： 油麻地碧街35號地舖

地址：荃灣大河道98號如心廣場商場二期2樓206號舖

地址：九龍灣牛頭角道77號淘大商場1期地下G114-115號舖

地址：元朗元龍街9號形點二期3樓A303號舖

地址：將軍澳重華路8號東港城2樓265號舖



外賣優惠【5】牧羊少年咖啡館 —— 外賣自取晚市套餐$68起 逾30款主食/薄餅+飲品

人氣Cafe牧羊少年咖啡館推出全新外賣優惠，外賣自取晚市套餐優惠價$68起，就可以食到意粉、飯、漢堡或薄餅連飲品，包括鮮忌廉黑松露醬雜菌長通粉、黑椒香蒜煙鴨胸意粉等，款式選擇近30款！亦可以加錢配小食或甜品，單點食品都有全單7折外賣優惠！

牧羊少年咖啡館外賣優惠詳情：外賣優惠|牧羊少年晚市外賣$68起包飲品！近30款主食/薄餅+飲品

圖片來源：牧羊少年咖啡館

外賣優惠【6】譚仔雲南米線 —— 外賣自取優惠加配小食$6起

譚仔雲南米線推出外賣自取優惠！凡惠顧任何米線（淨米線除外），可以用優惠價最平$6起，加配一份一人小食，包括紅油青瓜、四川青椒皮蛋及紅油木耳等，$15可以加夠三份！另外更有$20小食拼盤優惠及飲品優惠，適合買外賣回家再齊齊分享！

即睇譚仔雲南米線外賣自取優惠詳情：

優惠一：優惠價$6（三選一）/ $10 （三選二） / $15 （三選三）加配一人小食：紅油青瓜 / 四川青椒皮蛋 / 紅油木耳​（可以重複揀選同一款小食）

優惠二：優惠價$20加配小食拼盤​，小食拼盤包括：麻辣豬耳、紅油木耳、重慶口水雞翼​​

優惠三：優惠價$3加配任何冷熱飲品​；優惠價$5加配飲何特飲、季節飲品、豆漿及罐裝飲品​



*每碗米線只可享用以上3款優惠各一次​

**以上優惠不適用於外送平台之訂單​



圖片來源：譚仔雲南米線

優惠日期：即日起至另行通知

地點：譚仔雲南米線分店



外賣優惠【7】譚仔三哥 —— 外賣自取優惠 土匪雞翼$50/10隻

由即日起至2月28日，全線譚仔三哥米線推出外賣自取優惠！凡惠顧外賣自取一餸或以上米線、過橋米線或推廣產品米線，即可以優惠價加配多款小食或飲品，包括人氣小食土匪雞翼，使用優惠後平均每隻$5，更有招牌蒜泥白肉增量XL版，各位三哥Fans不要錯過！

譚仔三哥外賣自取優惠詳情：譚仔三哥優惠|8大外賣自取優惠 土匪雞翼$50/10隻 增量蒜泥白肉

（圖片來源：譚仔三哥米線）

外賣優惠【8】8度海逸 —— 九龍城酒店推出兩餸飯套餐

疫情下各大食肆紛紛變陣自救，就連星級酒店都要出奇招推「兩餸飯」套餐！九龍城一間酒店最近推出全新自選「兩餸」外賣套餐，只需$88，就可以歎到酒店大廚炮製的菜式，包括紫蘿咕嚕肉、京蔥爆牛肉等，更有餐湯、飯及甜品。另設單點餐牌6折同精選外賣套餐！

8度海逸外賣優惠詳情：九龍城酒店推兩餸飯套餐！$88歎4道菜 酒店級咕嚕肉/芒果拿破崙

外賣優惠【9】Beans 荳子 —— $42晚市外賣自取抵食套餐

Beans推出晚市外賣優惠套餐，由即日起至2月18日晚上6時起，只需$42就可以歎到一款指定主食加飲品！最新指定菜式為黑松露卡邦尼意粉，套餐包一杯飲品（檸檬蜂蜜、黑糖姜母茶或普通裝美式咖啡），$15可以追加一款小食（孜然單骨雞翼、黑松露醬薯條、羽衣甘藍藜麥沙律）或用$25追加一件自家製蛋糕。

圖片來源：Beans

分店地址：

青衣店：青衣青敬路33號青衣城2期2樓222號舖

九龍灣店：九龍灣偉業街33號德福廣場2期P39A號舖

將軍澳：將軍澳重華路8號東港城1樓105號舖

馬鞍山店：馬鞍山廣場 3/F Shop 337

沙田店：新城市中央廣場(Home Square)5樓503號舖

將軍澳PopCorn店：將軍澳PopCorn商場1樓F95號舖

大埔店：大埔超級城D區地下670A-671A號舖

荃灣店：荃灣海壩街99號地下

屯門店：屯順街1號屯門市廣場一期UG層UG42號舖

