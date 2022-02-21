疫苗通行證｜入餐廳/商場注意！主動/被動查核有分別 7種情況豁免

【疫苗通行證】政府公布疫苗通行證（疫苗通）實施詳情，疫苗通行證適用範圍包括餐廳食肆/超市/百貨公司等處所，處所分為主動查核及被動查核，指定情況及身份可獲豁免。一次過看疫苗通行證要點、細節、豁免情況及詳情。

疫苗通行證｜入餐廳/商場注意！主動/被動查核有分別

指定處所須主動出示接種紀錄 7種情況可獲豁免

疫苗通行證將於2月24日（四）正式實行，政府今日（21日）召開記者會分享疫苗通行證（疫苗通）詳情如下：

（圖片來源：安心出行）

疫苗通行證【1】適用處所包括？

疫苗通行證（疫苗通）適用於599F表列處所，包括遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、派對房間、美容院、會址、夜店/夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所、按摩院、體育處所、泳池、酒店或賓館、郵輪、活動場所、理髮店/髮型屋、宗教場所、商場、百貨公司、街市/市集、超級市場（酒店或賓館暫未需要出示接種疫苗紀錄）；

另非599F表列處所，包括學校、公營機構辦公室、醫院、安老及殘疾人士院舍等，亦將以行政指令方式，進入時同需使用疫苗通行證。

（圖片來源：Unspalsh@cheungyin）

疫苗通行證【2】什麼人士需要使用疫苗通行證？

疫苗通行證首階段（即日起至4月29日），12歲或以上人士必須接種1針疫苗，隨後因應情況再作調整，在進入指定處所時，必須持有疫苗接種紀錄（電子或字本皆可），醫生發出豁免證明人士亦須隨身攜帶證明，或將豁免證明增加至安心出行；12歲以下人士則暫未適用於疫苗通行證。

疫苗通行證【3】什麼情況可豁免適用疫苗通行證？

醫生發出豁免證明人士及12歲以下人士獲豁免外，以下7類情況均可獲豁免：

1. 購買或領取外賣食品

2. 接受疫苗接種

3. 參與法律程序

4. 接受必要的政府服務

5. 接受診治或指明檢測

6. 進行必須修理工作

7. 途徑商場回家

途徑商場回家雖屬豁免，但政府認為有灰色地帶，市民必須提供合理解釋，執法人員會酌情處理。

（圖片來源：Unsplash@unarchive）

疫苗通行證【4】「主動查核」及「被動查核」處所有分別？

疫苗通行證「主動查核」處所包括餐廳及會址，如現時進入D類餐廳食肆，顧客須主動出示安心出行掃描二維碼，並出示疫苗接種紀錄核實。

疫苗通行證「被動查核」處所包括市集、街市等，處所須在處所外張貼清晰指示，員工須主動提供打針紀錄；進入人士不用主動出示，執法人員有隨時查看權利。

疫苗通行證【5】疫苗通行證可上載至兩部流動裝置嗎？

按照政府介紹疫苗通行證，接種疫苗證明可分別尚上載至兩部或以上的安心出行手機應用程式，方便持有多部流動裝置人士。

疫苗通行證【6】處所可透過什麼方式查核顧客？

安心出行更新後提供驗證二維碼功能，方便處所進行疫苗通行證檢查。處所可使用掃描器反掃進入人士安心出行內顯示的二維碼，裝置會發出聲響表示成功掃描，如使用未經核實二維碼，將發出連續警示聲響。

政府強調已就疫苗通行證做法詢問私隱專員公署，強調餐廳未有權限獲得安心出行內儲存的使用者資料，僅在政府因應疫情須獲得疫苗通行證資料時，才會發出一次性存取碼存取資料進行比對。另安心出行應用程式內疫苗通行證資料將於31日內完全清除，籲市民毋須擔心。

疫苗通行證【7】偷用針卡有罰則？

偷用疫苗通行證針卡罰則等同使用虛假文件，令如經查證屬蓄意借出疫苗通行證針卡，借出者亦屬違法，被盜用則屬無罪，需視乎情況作判斷。