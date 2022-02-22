便利店聯乘迪士尼推出4款精品！維尼肚仔小夜燈/毛毯/毛絨圓凳

【便利店精品】便利店又有超可愛精品登場！今次聯乘迪士尼人氣角色，推出無線耳機、毛毛圓凳、毛毯等4款精品，另有得意小動物迷你盆栽，最適合放在桌面做擺設，各位迪士尼粉絲不容錯過！即了解精品款式及開賣日期啦！

便利店聯乘迪士尼推4大限量精品 藍芽耳機/毛毛圓凳/毛毯 仲有可愛小動物盆栽

7-Eleven便利店再次聯乘迪士尼推出限量精品！5大人氣角色包括米奇老鼠、小熊維尼、大鼻鋼牙、唐老鴨及史迪仔登場，推出無線耳機、毛毛圓凳、毛毯等實用又可愛的精品，另有2款可愛小動物桌上擺設盆栽同步推出，各位粉絲要留意開賣時間及預訂方式搶購了！

7-11迪士尼精品【1】小熊維尼藍芽耳機

小熊維尼藍芽耳機的造型非常可愛，立體充電艙及可替換入耳式耳塞設計，採用瑞昱藍牙晶片5.0、RCV通話降噪及開機即連線功能，可以連續聆聽4小時，充電艙電力則達到12小時，而且防水防汗，實用性不俗！

7-11迪士尼精品【2】小熊維尼立體拍拍小夜燈

小熊維尼立體拍拍小夜燈，發光部分正正是維尼圓滾滾的肚子，可愛度十足！只需輕拍肚子，就可以打控制燈光開關。柔和的暖光可以當作小夜燈，隨燈附送3M子母扣魔術貼，方便大家貼在牆上或床邊使用。

7-11迪士尼限量精品【3】迪士尼角色毛毯

迪士尼角色毛毯共有3款，包括鋼牙與大鼻、小熊維尼與跳跳及唐老鴨。各款毛毯大小為100厘米x150厘米，適合用作小披肩保暖，平時放在家中或辦公室都是不錯的選擇。

7-11迪士尼精品【4】迪士尼角色毛絨小凳

迪士尼角色毛絨小凳有唐老鴨、史迪仔及米奇老鼠3款人氣角色登場！各款毛絨小凳大小為32厘米x32厘米x30厘米，以柔軟毛絨材質製成，可愛舒適之餘亦非常實用！

7-11限量精品【5】小貓Peropon自動吸水小盆栽

小貓Peropon自動吸水小盆栽用上可愛動物造型，將水放在動物的舌頭下，舌頭部分就會自動吸水，再延伸至陶瓷盆栽背上的花盆內，不用自己動手都可以讓植物穩定生長。共有2款設計，包括薩巴特拉貓（羅勒葉） 及虎斑貓（薄荷葉），可以用作桌上小擺設裝飾，可愛又美觀。

7-11限量精品【7】大象Peropon自動吸水小盆栽

大象Peropon自動吸水小盆栽同樣會自動吸水，附帶日本製陶瓷小圓碟，設有灰色大象（蘋果薄荷）及白色大象（野草莓）2款，可作桌上小擺設式筆架，十分實用。

7-11全新限定精品 發售詳情、時間及詳情

訂購日期：

2022年2月23日至3月8日

取貨日期：

2022件3月22日至3月28日（小熊維尼系列及小盆栽）

2022年4月5日至4月11日（

價錢：

小熊維尼藍芽耳機：$478

小熊維尼圓圓肚掛立兩用拍拍燈：$178

迪士尼角色毛毯（3款）：$189

迪士尼角色毛絨小凳（3款）：$279

小貓Peropon自動吸水小盆栽（2款）：$98

大象Peropon自動吸水小盆栽（2款）：$98

推廣地點：

全線7仔預購站

