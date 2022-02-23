連花清瘟膠囊|買前要留意 衞生署籲停食2款未經註冊連花清瘟膠囊

連花清瘟膠囊宣稱具備治療流行性感冒、發燒、肌肉痠痛、鼻塞流涕、咳嗽、頭痛等病徵，近日吸引全港市民瘋搶，卻有指市面上出現2款未經註冊的藥物，分別為「以岭连花清瘟胶囊」及「蓮花清瘟膠囊」。消費者委員會（消委會）轉發衞生署消息，指衞生署呼籲曾購買相關藥物市民應盡快停用，並將藥物交至指定地方，大家買前或買了記得留意！

2款未經註冊連花清瘟膠囊市面兜售 衞生署籲停食並交至指定地方

消委會今日（23日）於選擇月刊社交媒體專頁引述衞生署資料，指出衞生署突擊搜查多區藥店，檢獲2款未經註冊藥品，分別命名為「以岭连花清瘟胶囊」(Yiling Lianhua Qingwen Jiaonang) 及「蓮花清瘟膠囊」(Lotus Qingwen Capsules)。

（示意圖）（鄭子峰攝）

消委會稱，衞生署暫時仍處於調查階段，暫未接獲相關不良反應報告，但表示衞生署指出，未經註冊藥品的安全、品質及成效均未經證實，可能對公眾健康構成風險，並呼籲市民應立即停用未經註冊藥品。

（圖片來源：消費者委員會）

消委會再引述衞生署消息，建議市民將未經註冊藥品親自送至衞生署中醫藥規管辦公室銷毀，並提醒香港市民，所有已註冊的中成藥及藥劑製品須附「HKC-XXXXX」，「HKP-XXXXX」或 「HK-XXXXX」的香港註冊編號。

消委會Facebook專頁「選擇月刊」原帖：

「【消費警示】

回收2款未經註冊藥品：「以岭连花清瘟胶囊」及「蓮花清瘟膠囊」

衞生署根據情報，突擊搜查多區藥店，行動中檢獲 2款未經註冊藥品，分別名為「以岭连花清瘟胶囊」(Yiling Lianhua Qingwen Jiaonang) 及「蓮花清瘟膠囊」(Lotus Qingwen Capsules)。調查仍在進行中，至今沒有接獲相關不良反應報告。

衞生署指出，未經註冊藥品的安全、品質及成效均未經證實，可能對公眾健康構成風險。所有已註冊的中成藥及藥劑製品須附「HKC-XXXXX」, 「HKP-XXXXX」或 「HK-XXXXX」的香港註冊編號。

曾購買相關未經註冊藥品的市民應立即停用。如有懷疑或用後感到不適，應尋求醫護人員的意見，切勿服用。市民亦可於辦公時間內，將未經註冊藥品送交觀塘巧明街100號 Landmark East 友邦九龍大樓16樓衞生署中醫藥規管辦公室銷毀。」

圖片來源：消委會Facebook專頁「選擇月刊」

衞生署中醫藥規管辦公室

地址：觀塘巧明街100號 Landmark East 友邦九龍大樓16樓衞生署中醫藥規管辦公室