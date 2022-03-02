兩餸飯｜連鎖超市逆市價$25雙餸飯！抵食東坡肉/滷水鴨掌+送飲品

【兩餸飯】疫情下全港各區紛紛出現各式雙餸飯店，憑著價錢親民又夠飽肚，有的更會送飲品，深受不少市民的喜愛！最近，一間連鎖超級市場推出逆市價$25雙餸飯，菜式選擇頗多，除了基本的肉碎四季豆、咕嚕肉，更有得揀東坡肉或者升級做海鮮款式，即睇地址和有咩食啦！

（資料圖片）

近日，在Facebook群組「兩餸飯關注組」中，一間大型連鎖超級市場熟食部的雙餸飯，成為人氣熱話！據網民表示，在這裡可以買到$25雙餸飯，除了基本菜式，更可以選擇東坡肉、滷水鴨掌等，而且附送飲品，相當抵食！

就網民提供的資料顯示，FRESH新鮮生活超級市場分別在旗下的康怡分店、淘大分店及荃灣綠楊坊分店內的「煮場館」專櫃，推出逆市價雙餸飯套餐，雙餸飯連紙包飲品只需$25，三餸飯亦只需$30。想買淨餸菜，可以選擇$30淨單餸或$35淨雙餸。

餸菜選擇非常多，其中有網民表示必試只需$25的人氣菜式東坡肉！在其他雙餸飯店甚少見到有東坡肉出現，平常去餐廳食，一份或許也要索價數十元。就記者所見，每件東坡肉的肥瘦分佈頗平均，份量也不算細，非常抵食！

（李知樂 攝）

除了東坡肉，還有多款人氣雙餸飯菜式，包括肉碎四季豆、咕嚕肉、魚肉釀苦瓜、魚香茄子、蕃茄炒蛋等。想吃得豐盛一點，可以加$10升級其中一款餸菜至海鮮款式，包括蒜蓉扇貝蒸粉絲、炒大蝦等！

場內亦有售不同款式港式燒味飯，其中滷水鴨掌飯亦只需$25，好抵食！自選單拼或雙拼燒味飯（$28），可以選叉燒、油雞、白切雞、燒鴨等，同樣贈送紙包飲品！另外，更有滷水拼盤（$38），適合平時晚餐加餸！（燒味飯為淘大分店及綠楊坊分店限定。）

FRESH新鮮生活超級市場

地址：

日出康城分店｜將軍澳日出康城The LOHAS 康城2樓201-201A號舖

九龍灣淘大分店｜淘大花園淘大商場1期一樓F33-37&F38-40&41-45號舖

荃灣綠楊坊分店｜荃灣綠楊新村綠楊坊1樓

營業時間：

日出康城分店｜08:00-23:00

九龍灣淘大分店｜08:00-22:30

荃灣綠楊坊分店｜07"30-22:30

（燒味飯為淘大分店及綠楊坊分店限定。）

