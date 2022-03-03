【零食店】政府早前透露不排除實施「小禁足」，市民大肆搶購食糧，各區超市店舖貨架「清零」，加上各大品牌調整營業時間提早關門，大家出門採購都要把握時間！本文集合全港10大零食雜貨店，包括水晶屋、家興、日記士多等，不用逼超市都可以購入各款日韓台零食或杯麵等雜貨，部份更設免費送貨，即看下文留意詳情！

（產品價格及優惠以官網發布為準，詳情請前往官網查詢。）



全港10大零食店 想買零食唔駛撲大型超市！日韓台零食杯麵+免運費

零食雜貨店【1】アメ横丁Ameyokocho

僑豐行旗下零食連鎖店「アメ横丁」 售賣多款日本零食產品，最近各大超市即食麵、雜貨等都「清零」，阿美橫丁繼續提供各種好味乾糧，其中包括多款日牌杯麵如合味道、博多、日牌健康麥片、新口味零食等，另外有需要人士亦可留意其提供的快速檢測套裝！

零食雜貨店【2】Crystal House水晶屋

Crystal House水晶屋專門售賣日本、韓國、台灣、歐美、東南亞等各國零食及飲品、糖果、即食麵等，同時售賣其他酒類產品、潮流產物如zippo打火機、富士即影即有相機底片等，大部份價格便宜，津路烏龍茶500毫升也只售$10/2支，平均每支僅$5，認真超抵！

零食雜貨店【3】家興超級市場

家興超級市場相信無人不曉，是不少學生、市民經常閑逛的平價超市之一，想買乾糧雜貨，家興絕對是最佳選擇！它的產品類別豐富，不論麵食、米飯、醬料、零食、生活用品等都「拍得住」大型超市，而且大部份產品價格超平，大家不妨考慮前往購物，但由於疫情關係，部份門店提早關門，記得留意！

（溫藹紅攝）

零食雜貨店【4】卓悅「一生良品」

卓悅旗下零食店「一生良品」主售日本、韓國及台灣零食，價格低至$6起，包括特色餅乾、果凍啫喱、糖果、飲品與酒精等，此外亦有提供健康營養湯包，大家可以前往門店選購，或透過官網登記成為會員再下單購買。

零食雜貨店【5】零食大王

網上零食平台「零食大王」推出抗疫儲糧之選，不但可以選購份量十足的原箱零食及飲料，如30罐裝UCC咖啡$128（平均每罐$4.2）、24包原箱卡樂B薯片$228（平均每包$9.5）等，亦可以選購即食及急凍食品，如日本讚歧烏東（5包裝）$34、急凍無激素雞翼$89.9等。只要在全店常溫貨品買滿$300，即可享免運費！

零食雜貨店【6】上倉胃子

香港零食網購平台上倉胃子，為您推薦超過500款最新最平日韓零食，有齊杯麵、薯片、爆谷、低卡零食、 蒟蒻等，包括卡樂B、CALBEE、YBC、TERRA等超多人氣品牌！該店提供WFH零食包「$150任揀9件」優惠，此外買滿$100享有9折，買滿$249則免運費！

零食雜貨店【7】士多Ztore

零食雜貨網購平台「士多Ztore」從全球直採、精挑細選過萬件筍貨，由原箱飲品、糧油雜貨、母嬰用品、家品電器、美妝瘦身等一應俱全，並推出多項抗疫優惠，大家可以優惠價購入多款人氣產品，如粟米罐頭湯、茄汁豆、快速測試等，買滿$499免費送貨上門！

零食雜貨店【8】阿布泰

阿布泰早前重啟阿布泰網店，有售多款實體店內熱賣商品，同時有多買多送優惠及買滿指定金額免運費優惠。想足不出戶都可以買齊生活用品的大家，要留意阿布泰網店詳情喇！

詳情：阿布泰網店重開｜生活用品/口罩/家俬網上發售！網店優惠+免運費

（圖片來源：AbouThai 阿布泰國生活百貨）

零食雜貨店【9】日本城「$mart多來買」/「日記士多」

日本城「$mart多來買」及「日記士多」主售超多款環球直送貨品，包括日韓零食及飲料、品牌個人護理用品等，超市被人搶購一空，不妨考慮在日本城旗下食品店入貨，有不少至抵優惠，包括各款韓式炒年糕$46/2件（原價$39.9/件）、防疫自煮組合如農心辛拉麵、火腿豬肉及五香肉丁等共售$$67.8，不過款式視乎店舖供應，數量有限 售完即止！

零食雜貨店【10】價真棧

買乾糧雜貨又怎可以不提價真棧？價真棧各來主打以最便宜的價格，出售各地進口產品，不論「柴火油鹽」、麵食米飯、餅乾零食等均一應俱全，產品種類豐富之餘，價錢分分鐘「抵」過各大超市，未儲糧的朋友們不妨留意下！