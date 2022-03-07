【順豐速遞】香港疫情嚴峻，不少港人為減少外出，都選擇網購生活用品。有港人於社交媒體發文，表示受香港疫情影響，有順豐速遞貨倉僅有一名速遞員上班，不少速遞貨品都未能如期送出，速遞員每日遭顧客致電責罵，令速遞員壓力爆煲，崩潰痛哭！

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順豐速遞人手不足 速遞員每日捱鬧壓力爆煲｜附順豐速遞最新安排

有港人於Facebook群組「馬鞍山之友」發文，表示早前透過網店購入防疫物品，並使用順豐速遞將物品運送到家，但等候逾兩星期仍然未有消息。他透過電腦系統得知貨品早已抵達分區貨倉，惟遲遲未見貨品送出。樓主隨後致電負責速遞員了解狀況，卻意料不到該速遞員溝通過程中，竟然開始痛哭！

（圖片來源：順豐速運）

男速遞員於電話中哭訴，因應香港疫情，不少同事因感染病毒而未能上班，整個貨倉只有他一個人在奮戰。港人提及對話內容，稱「佢話已經盡曬力」，又指港人購入的商品已存於倉內，但已經不知道放在哪裏。

（圖片來源：順豐速運）

男速遞員又表示，每日都會收到好多客人來電，指責仍然未收到貨物。他自問自己緊守崗位，但無人能明白他面前的苦況，直言「就快俾人逼死」。

（圖片來源：順豐速運）

相關貼文引起網民熱議，有網民認為疫情「好難做」，指「各行各業都面對緊同類問題」，認為不是速遞員獨有的情況。另一方面，有網民了解都速遞員苦況後，留言呼籲港人應體諒速遞員處境。

順豐速運現時於官方網站及SFHK APP手機應用程式均已顯示暫停上門收派服務公告。（圖片來源：順豐速運）

順豐速遞早前於官方網站宣布將全面暫停上門收派服務，順豐速運現時於官方網站及SFHK APP手機應用程式均已顯示暫停上門收派服務公告，順豐速運又鼓勵市民使用自寄自取服務。順豐速遞最新安排如下：

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