西環美食｜藍帶級手工麵包店！必試486層酥皮忌廉筒/吉士酥皮蛋撻

【西環美食】近年，牛角包、蛋撻及鬆餅等烘焙美食大受歡迎，西環有一間主打手工麵包的小店，僅開業一年已經深受區內街坊歡迎！主廚曾經遠赴加拿大藍帶學院學整麵包，店內招牌是手工製486層酥皮忌廉筒，另有吉士酥皮蛋撻、巨型蝴蝶酥、酥皮牛角包等，各位麵包控及甜品控一定會被吸引，即拉落下文睇地址和更多詳情！

位於西環的「Soft Thunder」主打全手工製作的麵包及甜品，短短開業一年，已經有不少支持者。小店負責人曾經遠赴加拿大藍帶廚藝學院進修烘焙技術，學習製作手工麵包。小店設有自家廠房，每日新鮮製作麵包，人氣麵包款式經常在開業不久就會售罄，人氣超高！

小店必試招牌「Unicorn酥皮忌廉筒」，共有4款口味，包括原味（$38）、抹茶味（$38）、朱古力味（$42）及榛子味（$42），每日人手新鮮製作，486層酥皮酥脆，香濃牛油香配上軟滑忌廉餡，非常吸引！在4款口味中，以抹茶酥皮忌廉筒最為受歡迎。抹茶內餡用上小山園抹茶粉，一口咬上嘗出啖啖抹茶味，配竹炭忌廉筒，香甜不膩，賣相也相當「打卡-able」！

小店的吉士酥皮蛋撻（$12）同樣非常受歡迎，酥脆外皮以54層酥皮組成，內餡奶香及蛋香兼備；牛角包（$25）同樣有近30層酥皮，深受食客歡迎，有網民更大讚切開製成三文治更好味！小店亦會不定時推出特別口味的牛角包，有興趣的朋友可留意官方Instagram。

小店另有多款手工麵包及甜品供應，包括巨型蝴蝶酥（$20）、肉桂卷（$24）、Belgian Chocolate Cube（$24）、招牌厚切吐司（$18/4片）、巴斯克芝士蛋糕（$88）等，款款賣相精緻，份量十足，愛好麵包及甜食的你不容錯過！

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Soft Thunder Bakery

地址：西環北街29至31號鴻利樓地下A號舖

營業時間：（星期二至日）10:30-19:30

*逢星期一休息。

