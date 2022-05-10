AEON優惠｜周三特價日零食/新鮮食材$3起！6間分店提前一晚減價

【AEON優惠】AEON超市今個星期再推新一輪周三特價日！超過30款AEON優惠產品劈價至$3起，包括多款點心零食、家居雜貨、服飾、床品及電器等，同場設有多款零食、飲品、新鮮食材以均一價$5、$10及$15等發售！全線分店都有優惠，其中6間指定分店更會提早至周二傍晚起開始減價！

另外，AEON推出5月份AEON優惠低至19折！由即日起，多款食品、家品、收納用品、床品、電器、廚具等都有減價，最平$9.9起，想掃平貨記得留意優惠詳情！

AEON優惠｜5月限定優惠低至$9.9！廚具35折起/$100直髮夾/收納用品

（資料圖片）

今個星期，AEON周三特價日繼續有多款產品減價發售，包括多款點心零食、家居雜貨、服飾、床品及電器低至$3起，超過30款人氣商品都有優惠！其中有多款零食飲品及新鮮食材分別以均一價$5、$10、$15等發售，包括$3汽水、$10灣仔碼頭水餃、加拿蘋果、壽桃淮生麵、維記牛奶等。而AEON獨家發售的日本產雞蛋「日本羽之光卵」亦減至每盒$20。

AEON其中6間分店，包括荔枝角店、大窩口店、九龍灣店、九龍城店、將軍澳店及AEON SUPERMARKET尖沙咀店，會提早至周二晚上6時起開始減價！不過官網列明早鳥優惠只涵蓋部份乾貨，想避免人多擠逼可考慮提早去掃貨！

（圖片來源：AEON）

除了上述多款特價產品，AEON全線床上用品、大型木器傢俬、梳化、夾萬、電腦、顯示屏及打印機，都會繼續以95折優惠價發售。

（圖片來源：AEON）

AEON 周三新鮮日 早鳥優惠

時間：5月10日（星期二）18:00



參與分店：

1. AEON 荔枝角店

地址：九龍深盛路8號碧海藍天地下至二樓

2. AEON 大窩口店

地址：新界荃灣荃華街3號悅來坊B2 - B3

3. AEON 九龍灣店

地址：九龍灣宏照道38號企業廣場5期MegaBox一樓1至18、24至46號舖及二樓1至23、35至58號舖

4. AEON 九龍城店

地址：九龍城賈炳達道128號KCP九龍城廣場2樓至3樓全層及4樓部分

5. AEON 將軍澳店

地址：香港新界將軍澳唐德街1號將軍澳廣場二層2-021至2-066號舖及部份公眾走廊

6. AEON SUPERMARKET尖沙咀店

地址：九龍尖沙咀彌敦道100號The One LG1 & LG2



*優惠只涵蓋部份乾貨



AEON 周三新鮮日

推廣日期：5月11日

推廣場地點：全線AEON（AEON STYLE 旺角及油塘提供海報內部份商品）



AEON5月份AEON優惠

除此之外，由即日起AEON推出5月份AEON優惠，多款食品、家品、收納用品、電器、廚具等都有減價，最平$9.9起！其中，明火及電磁爐適用鍋具由原價$359減至$149；沙宣電風筒有近半價優惠，售$130。

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5月AEON優惠詳情：

（圖片來源：AEON）

優惠日期：5日1日至5月31日

推廣地點：AEON（以上部分貨品AEON STYLE旺角、油塘、AEON SUPERMARKET尖沙咀及AEON網上購物城除外）

