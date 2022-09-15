DAISO必買｜12蚊店關注組推介必回購5款產品！一掃就掃走10幾件

【Daiso】Aeon旗下12蚊店「Daiso」，所推出的家用品一向新奇又抵買，因此不少人都會定時關注最新產品、或者回購好物。最近就有網民於社交媒體Facebook「12蚊關注組」中討論Daiso必回購產品，當中有5款獲得網民一致推薦！

DAISO必買｜12蚊店關注組力推5款產品

買完實回購 一掃就掃10幾件 調味料/麥茶/家居用品

多款12蚊產品獲眾網民力推，大部份為家居清潔用品，包括除水垢海綿、去油濕紙巾、電解水去污噴霧、經血清潔劑等等，全部都又平又抵用，令不少網民都無限回購！

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（圖片來源：Facebook@12蚊店關注組）

DAISO必買單品【1】女性專用洗劑

女生每月總有幾日容易被血跡弄髒衣物，Daiso售賣的經血清潔劑，可以將所有血跡都洗得非常乾淨，連濕疹等其他血水污積都能輕易解決，效果出眾，價格相比其他同類產品則便宜一大截，經常受到網民力推，是Daiso的必買好物之一。

DAISO必買單品【2】Ochi V清潔海綿

DAISO有售的Ochi V清潔海綿，只需沾水，即可擦拭廚房浴室各種水垢、皮脂污垢️、水鏽痕跡及電器內膽等，12蚊就可以買到一大塊，絕對是家居清潔恩物。

DAISO必買單品【3】多款調味料！大推法式芥末籽醬

DAISO調味料款式超多，當中有好多平日罕見的日式調味料，在這裏只需要$12就買到大大枝。不少網民會買來回家煮麵或調味時使用，網民對一支法式芥末籽醬好評不斷，甚至曾目擊有人一掃就掃上數10樽！不過因為大枝，到期時間又較短，網民就建議用得完先買。

DAISO必買單品【4】廚房去油污濕紙巾

抹爐頭及廚房的恩物「Daiso去油濕紙巾」，屬於Daiso自家產品，$12有25抽，不少網民都表示自己有長期回購。

DAISO必買單品【5】電解水去污噴霧

電解水去污噴霧用於清理廚房頑固油積非常有效，用完後膠樽可以保留，然後購買補充裝裝樽再用。

電解水去污噴霧/補充裝（ 倪慧雯 攝）

除此之外，12蚊店另外還有多款受到少數網民推介的產品，包括$12一大包的麥茶包、洗粉撲液及女性洗衣液等等，如果平時都喜歡留意新款產品，官方網站有時亦會介紹一些新奇又特別的新推商品，例如冷感鞋墊、蔬菜製成的蔬菜紙，最近連洗可重用口罩的口罩水都有！假如有興趣，出發掃貨前都可以做定功課。