西貢新開日式庭園風Cafe！海景榻榻米座位 必試抹茶班戟/手打烏冬

【西貢美食】西貢Cafe及特色小店林立，近日就有一間新開的和風Cafe人氣頗高，主打自家製手打烏冬及班戟，必試雞肉丸子手打烏冬和日式抹茶班戟！Cafe是寵物友善餐廳，店內設有室內小庭園及日式榻榻米座位，還有面向開揚海景的室外露天位，滿滿和風感非常適合打卡影相，即睇下文了解更多！

西貢美食丨新開日式庭院風Cafe！海景榻榻米打卡/寵物友善

日式庭園風Cafe「Neko 熊穴」位於西貢海傍，憑著簡潔舒適的環境和自家製和風美食，剛開業不久已成功吸引人們專程前往打卡！

餐廳門面以簡潔白色牆身配木製門牌，門前舖滿日本溫泉旅館的常見的小白石路，一入門口就可以感受到濃厚日本風！室內環境主打暖色調的木系風格，牆上掛有木條餐牌，並設有長型榻榻米座位、長木桌及卡位，整體感覺舒適。Cafe的落地窗面向開揚海景，室外露天位置則為寵物友善座位，帶著毛孩一起打卡都無問題！

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Cafe最受歡迎的打卡位，當然是位於餐廳內的庭園風榻榻米座位！設有木製玻璃桌、植物裝飾、日式紙窗等，加上日式浮世繪風抱枕，最適合影偽日本打卡照！不過榻榻米位置非常搶手，想打卡就記得要早點到店！

食物方面，Cafe主打自家製手打鳥冬和各款口味的班戟。烏冬是餐廳廚師新鮮手打製成，必試「魚白湯烏冬配日式雞肉丸子」（$108），日式串燒風雞肉丸子偏軟冧入味，烏冬口感煙韌，配濃郁魚白湯，深受不少食客歡迎。

班戟方面則以日式抹茶味（$88）及法式焦糖味（$88）為人氣之選！網民大讚班戟香味濃郁，配料頗多，火炙過的表面帶有輕微焦香及香脆口感！如果想試特別口味班戟，可以選擇「全日班戟薈（原味班戟配全日早餐）」（$108）、「甜Ｘ鹹班戟（藍莓班戟配楓糖及煙肉）」（$98）等。

Cafe亦供應一系列創新日式料理和甜品，包括「卡邦尼烏冬」（$98）、「香煎帶子蝦味増汁烏冬」（$128）、「海膽三文魚子及白松露油冷素麵」（$168）等。飲品方面，店內特設精品茶，是店主委托英國的茶藝師調配，有煙燻紅茶、果香紅茶等，愛品茶的朋友不妨一試！另有水果梳打、朱古力、乳酪、各式鮮奶茶等。

熊穴

地址：西貢海傍街2號地下B號舖

營業時間：（星期一、四及五）12:00-18:00（星期六及日）11:00-18:00

*逢星期二及三休息。

