MCL新戲院即將開幕！接手荷里活百老匯 設最先進NEC 4K放映系統

【MCL荷里活】MCL院線宣布進駐鑽石山荷里活廣場！位於荷里活廣場的百老匯戲院於3月底租約期滿結業，讓一眾戲迷大感惋惜。不過近日傳來好消息，MCL院線宣布接手荷里活百老匯影院原址，全新戲院即將登陸鑽石山！

MCL宣布接手荷里活百老匯！東九龍最大戲院今夏開幕

香港第五波疫情嚴峻，戲院被納入表列處所之一，在疫情下三度停業，多間戲院生意額嚴重受損，甚至面臨裁員及結業危機。其中，荷里活廣場的百老匯戲院因租約期滿及疫情關閉令，於3月份正式結業。結業消息一出，不只戲迷感到可惜，一眾東九龍的街坊也少了一個消磨時間的好去處。

荷里活廣場的百老匯戲院於3月份正式結業。（資料圖片）

近日，MCL院線就帶來好消息，宣布將會接手荷里活廣場百老匯戲院原址，開設「麗新集團MCL院線」全新影院品牌MCL CINEMAS Plus+，面積約38,000平方呎，分為兩層共6個影廳，提供約1,611個座位，預計夏天開幕，將成為東九龍最大型戲院！

新戲院會採用最先進的NEC 4K超高清鐳射放映系統，配備杜比7.1環迴立體聲音響系統，為戲迷帶來最佳的觀影體驗。另外，戲院的室內設計以暖色調為主，除了售票處、小賣部及多部自助購票機，大堂更設有空間寬敞的休閒區域，氣氛舒適，日後睇戲又多個選擇！