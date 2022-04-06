KFC消費券優惠｜買$200送$500現金券+$10大家鄉雞皇飯/蘑菇飯

【KFC消費券優惠】近日大量消費券優惠推出，適逢政府推出新一輪消費券，KFC亦推出一系列消費券優惠及優惠券，以優惠價發售多款食品，大家鄉雞皇飯及大蘑菇飯僅售$10、消費即送一件葡撻等；另購買KFC$200現金禮券，更送價值$500優惠券！

KFC消費券優惠！買$200送$500優惠券+$10大家鄉雞皇飯/蘑菇飯

KFC消費券優惠1. 免費派$150優惠券！

由4月7日起，下載及登入KFC手機應用程式，即可領取一系列電子優惠券，包括以$50購買6件雞、$20購買「5星巴辣雞腿包及汽水」或 「4件巴辣香雞翼及汽水」、$10購買「家鄉雞皇飯/蘑菇飯（大）」等8大精選優惠，一共可節省逾$150！

（圖片來源：KFC）

KFC消費券優惠2. 購買禮券額外送$500優惠券

由4月15日起，以$200購買一套KFC現金禮券（包含10張$20現金禮券），可額外獲得總值逾$500的優惠券，內含$28張優惠券，包括免費送家鄉雞、格格脆薯塊、巴辣香雞翼等KFC美食，有效期長達一年，yuu會員以恒生enJoy卡付款更可享5倍積分！

（圖片來源：KFC）

KFC消費券優惠

全新 KFC App 優惠券：

詳情：推廣日期： 2022 年 4 月 7 日起

領取方式：KFC App 用戶可於新 App 內下載優惠券 優惠券到期日： 2022 年 7 月 6 日



KFC 禮券推廣銷售詳情：

發售日期：2022 年 4 月 15 日起 (數量有限 售完即止)

發售分店：全線分店(沙田馬場、香港大球埸及亞洲國際博覽館分店除外)

禮券到期日： 2023 年 5 月 31 日

優惠券到期日： 2022 年 10 月 31 日

