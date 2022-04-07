【Aeon消費券優惠】Aeon宣布推出3大消費券優惠，超過50款產品享均一價優惠，包括家品、食材、電子產品等，低至2折起入手！其中，冷氣激減近$1,300、電動牙刷減價近$400等！使用指定平台消費券購物即享買$300減$30優惠，Aeon會員可同時領取電子優惠券，有興趣去掃貨的朋友記得留意！

AEON消費券優惠｜AEON優惠低至2折+送即減優惠券！食品/電器/家品

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（資料圖片）

Aeon消費券優惠【1】2折均一價專區

由4月8日至4月27日，Aeon一連20日推出均一價專區限時2折，買到超過50款精選人氣產品，包括各款食品、日用家品、電子產品等！其中CASA-V純棉冷氣被激減近$1,300、Oral-B Pro 4電動牙刷減近$400、Dreyer's雪糕系列$100/3盒、VS電風筒最平$100入手！

其他人氣產品包括任天堂Switch OLED套裝、迪士尼卡通抱枕、飛利浦濾水器、Tefal平底鑊、Panasonic LED高清電視、LG雪櫃、智能跑步機、原箱出前一丁即食麵、綠之聖猴頭菇真空湯包、日本人氣美妝等。

Aeon消費券優惠【2】買滿指定金額即時再減

由4月7日起，凡於Aeon門市使用Alipay HK 支付寶香港付款購物，滿$150即可在Alipay HK App內領取$10電子優惠券，即時減$10；購物滿$300可領$30電子優惠券，即時減$30！數量有限，換完即止。電子優惠券使用日期為4月7日至4月26日（星期三優惠日除外），記得留意使用期限！

（圖片來源：Aeon）

Aeon消費券優惠【3】會員獨家優惠券

由4月8日起，Aeon會員將會在官方App內收到價值$20的電子優惠券，可以在購物時使用。