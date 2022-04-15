【床褥優惠】香港海馬牌趁新一輪消費券出爐，推出全新消費券購物優惠，橫跨復活節、一連多日推出購物優惠，逾百款床上用品低至$69發售，床褥、枕頭、床低至4折發售！即看記者推介6大必買高CP值單品：

海馬牌消費券優惠$69起！海馬牌床褥/枕頭優惠低至4折｜附6大推介

消費券剛入戶口，想趁機會購買床上用品及傢俬的朋友，要把握機會喇！香港海馬牌推出消費券優惠低至4折，多款床上用品及傢俬低至$69發售，包括床褥、枕頭、床架、衣櫃、梳化，相當抵買！

海馬牌優惠【1】珊瑚枕 65折 （$69）

最強CP值！多款式選擇

珊瑚枕選用海馬褥，富有彈性，設有頸椎型同傳統型，以及不同高度可供選擇，承托力強，對保護頸椎健康有所幫助，消費券優惠65折後，驚喜價僅售$69！

海馬牌優惠【1】珊瑚枕 65折 （$69）（圖片來源：海馬牌）

海馬牌優惠【2】軒琴居漲氣記憶枕 4折（$175）

二百元有找！舒適記憶綿

軒琴居漲氣記憶枕在眾多枕頭款式中，屬較高階的枕頭單品，選用漲氣記憶綿，質感柔軟，正價往往在四百元以上，現軒琴居漲氣記憶枕特價二百有找，僅售$175！

海馬牌優惠【2】軒琴居漲氣記憶枕 4折（$175）（圖片來源：海馬牌）

海馬牌優惠【3】黃金適中枕 6折（$129）

硬中帶彈性！承托力更佳

黃金適中枕高密度高硬度海馬褥，硬中帶韌性，提供更強的承托力，有效保護頸椎健康，表面更選用清涼布，適合在即將來臨的炎夏使用。消費券優惠由二百多減至$129，是入手的絕好時機！

海馬牌優惠【3】黃金適中枕 6折（$129）（圖片來源：海馬牌）

海馬牌優惠【4】軒琴居三摺床褥（30"X72"X3"） 6折（$429）

一床兩硬度！方便易收納

在香港購買家居用品，講求容易收納、方便搬運。三摺床褥可以輕鬆折疊，節省收納空間之餘，兩面硬度不一樣，一面硬身、一面軟硬適中，適合不同用家，6折後售$429。

海馬牌優惠【4】三摺床褥 6折（$429）（圖片來源：海馬牌）

熱門商品包括海馬乳膠質感枕頭及星級健康床褥亦有優惠，多種尺寸供選擇，枕頭6折後低至$329發售。

海馬牌消費券優惠由即日起開始舉行，優惠期橫跨復活節，至另行通知為止。特價商品數量有限，售完即止，有興趣就要把握機會，去海馬專門店及網店了解詳情喇！

海馬牌消費券優惠

日期：即日起至另行通知

地點：海馬專門店及網店

