深水埗美食｜外賣Cafe熱賣手工芋泥多士！即叫即製+每日限量推出

【深水埗美食】各位芋泥控注意！深水埗一間咖啡店推出即叫即製手工芋泥多士，近來人氣極高，經常火速售罄！芋泥多士不只外脆內軟，更可以配煉奶享用，非常邪惡！小店另有供應多款咖啡及輕食，包括貝果、麵包、意粉等，有興趣試新品的朋友記得Bookmark地址了！

（ 圖片來源：Will's Coffee）

位於深水埗的「Will's Coffee」主打各款輕食、咖啡及麵包。近日，小店推出自家製手工芋泥多士大受歡迎，更吸引不少人前慕名前往！但要留意小店只提供外賣，暫不設堂食。

小店的招牌「手工芋泥多士」（$42）為即叫即製，麵包加入口感軟糯的芋泥夾心，下鍋前會加入牛油香煎至金黃色，達至外脆內軟的口感。每份手工芋泥多士會配一份煉奶，再以糖霜舖面，非常邪惡！這款芋泥多士每日限量發售，而且經常火速售罄，想試的話就要記得提早去買！

除了芋泥多士，小店另有供應一系列輕食及麵包等，包括「午餐肉芝士貝果漢堡」（$58）、「三文魚卡邦尼意粉」（$78）、「自選貝果配芝士醬」（$30）、「輕盈早餐」（$78）、「番茄大蝦海鮮意粉」（$88） 等。

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小店供應的咖啡種類亦相當豐富，另有非咖啡飲品包括抹茶牛奶、西柚梳打及沙冰等。

Will's Coffee

地址：深水埗大埔道75號威信大廈地下2號舖

電話：5403 9751

營業時間：星期二至日 08:00-18:00

*逢星期一休息。

