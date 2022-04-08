雞翼山限時第2份半價優惠！必試玫瑰/檸茶雞翼　全線6間分店適用

【飲食優惠】連鎖雞翼專門店「雞翼山」推出超抵優惠！由即日起，凡惠顧任何口味的雞翼，第2份即可享半價優惠，必試招牌玫瑰雞翼、避風塘蒜香雞翼、檸茶雞翼等，全港6間分店都適用，非常抵食！

連鎖雞翼專門店「雞翼山」主打創新配搭口味的雞翼，不時會推出限定款式，全部即叫即炸，吸引不少雞翼迷去朝聖！最近，雞翼山推出超抵優惠，由即日起至4月15日，凡惠顧任何口味的雞翼1份，即可以半價加購第2份雞翼，最平加$19就可以買到多一份！

雞翼山現設有11款不同口味的雞翼，包括玫瑰雞翼、青咖喱雞翼、南蠻他他雞翼、檸茶雞翼、避風塘蒜香雞翼（$38/4件、$48/6件），可以轉雞翼尖（$38/15件、$48/25件）；另有4款特別口味，如鼠尾草鹹蛋黃雞翼、慢煮冬陰公雞翼（$43/4件、$53/6件）等。

如果想一次過食到多款口味，除了可以趁著限時第2份半價優惠加購，亦可以選擇套餐款式，自選2至3款口味配飲品1杯（$118/12件配飲品，$128/16件配飲品）；特設盛合套餐，可一次過試到3至5款口味，價錢為$350/50件、$530/80件及$780/120件，最平$6.5/件。

雞翼山必試招牌「文青風玫瑰雞翼」，用上自家秘製玫瑰醬，表面再灑上玫瑰花瓣，味道帶有蜂蜜的香甜；另一款必試口味「係咁先爆谷姜糖咩話雞翼」，薑汁和焦糖的味道意外非常搭，表層還有粒粒爆谷！其他口味同樣受歡迎，有興趣的朋友不妨趁優惠去試試！

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雞翼山

鴨脷洲店

地址：利東商場地下38號鋪

電話：3549 8160

營業時間：12:00-22:00



旺角店

地址：旺角彌敦道700號G14號舖

電話：2310 2055

營業時間：12:00-22:00



銅牌灣店

地址：銅鑼灣謝斐道520號

電話：2164 1268

營業時間：（星期日至四）12:00-23:15（ 星期五及六）12:00-23:45



中環店（只提供外賣）

地址：中環威靈頓街97號威利大廈2樓D室

電話：2757 9878

營業時間：（星期一至五）14:00-19:30（ 星期六及日）12:00-20:00



觀塘店

地址：觀塘協和街33號裕民坊Yue Man Square (YM2)地下G3舖

電話：2812 0981

營業時間：12:00-22:00



屯門店

地址：屯門海皇路23號御海灣地下19號舖

電話：3160 8696

營業時間：12:00-20:00

