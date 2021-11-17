石硤尾復古風美式打卡快餐店　必試拉絲芝士治/和牛太陽蛋漢堡！

【石硤尾美食】石硤尾有一間超吸睛美式快餐店，以美式街頭電話亭風為主題，店內外有多個超靚打卡位和燈箱！餐廳招牌菜式包括「極邪惡」芝士拉絲三文治和煙肉花生醬奶昔，每款都擁有超高人氣，配上餐廳環境，如同置身在美國街頭小店一樣！



（圖片來源：網絡圖片）

位於石硤尾的No Milkshake No Life是一間美式快餐店。餐廳以型格美國街頭風為主題，使用紅白藍三色，極具美式風情。餐廳更有一面極大落地窗，打卡一流！

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餐廳內採用相同色調，牆上有大量街頭風格的圖案、畫及塗鴉等。落單位置如同舊式電話亭，非常特別！吧台位附近及落地窗前又放置多個紅黑色膠箱，營造出街頭小店感。

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進入餐廳後，有兩個必影打卡位！首先是門口附近寫著店名「No Milkshake No Life」的白光紅字燈箱，配合掛畫及白色磚牆，非常適合拍照打卡！另一個熱門打卡位，則是落地窗旁的圓形大鏡，上面印有「妙奶回春」暗花，有另類型格之感。兩

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餐廳主打美式街頭快餐，選擇非常多。招牌菜「黐線芝士黐住芝士治」（$78）最為受歡迎。粉紅色的吐司內用上多款芝士，與香草一同烤焗形成酥脆口感，表面加上芝士碎條，增添多層芝士風味，極具打卡拉芝效果之餘也非常邪惡！

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另一招牌菜是和牛芝士太陽蛋漢堡配薯條（$138），加$10可升級為芝士薯條。大件和牛漢堡扒配上流心太陽蛋，賣相吸引。醬汁使用自家製酸甜口感醬汁及沙律醬，配合減輕油膩感的火箭菜，份量十足。

多款口味的美式經典奶昔同樣是餐廳的招牌菜，共有10款口味，包括最熱門的「皇者焦糖花生醬真脆煙肉奶昔」（$69）、美式青檸派奶昔（$69）、抹茶綠茶奶昔（$59）、咖啡Oreo奶昔（$59）等。

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餐廳還有不少特色美式快餐餐點，包括太陽蛋熱香餅漢堡（$108）、炸辣雞漢堡包配薯條（$88）、麻辣手撕雞烤芝士治（$78）、焦糖香蕉爆谷熱香餅塔（$78）、嫩牛肉墨西哥烤餅（$118）等。

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No Milkshake No Life（石硤尾店）

地址：石硤尾白田街13號美葵樓地下G01號舖

電話：9816 3818

營業時間：10：00-18：00（星期二至日及公眾假期）

*逢星期一休息。

