麥當勞優惠券|22大優惠券將軍漢堡有平 $1大可樂/雞仔蛋糕/送炸雞

【麥當勞優惠券】麥當勞4月再推出全新麥當勞優惠券！最新麥當勞優惠券包括$1大可樂、將軍漢堡雙人特價餐、免費麥炸雞、指定套餐$5等！4月15日起更會推出復活節期間限定甜品，在使用優惠券前記得先看看附近分店是否停業及最新營業時間！

麥當勞優惠券│新推22大優惠券 $1大可樂/指定套餐減$5/$13下午茶/復活節甜品

（資料圖片）

麥當勞再推出全新麥當勞優惠券！由4月18日起，所有麥當勞APP用戶可以享用共22大新推限時超值麥當勞優惠券，包括$1大可樂（由4月19至22日）、將軍漢堡雙人特價餐、免費麥炸雞、指定套餐$5等。由4月15日起，McCafé更會推出復活節限定甜品，同樣可以麥當勞APP優惠券食到！

（圖片來源：麥當勞）

由4月18日起，所有麥當勞APP用戶可享用各款新推麥當勞優惠券，包括$1大可樂（由4月19至22日）、將軍漢堡及將軍玉子漢堡超值套餐減$3、$9抹茶豆乳批、$20 魚柳飯Tastic配中汽水、$36麥炸雞超值套餐等，大部份更可重複使用！

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早餐、午市及下午茶時段亦有相應麥當勞優惠券可使用，包括指定超值早餐套餐減$3、$13脆香雞翼配汽水下午茶、超值套餐減$5、$43從不孤單一人快樂晚餐等，全日任何時段都有優惠券可重複使用，用優惠價歎心水套餐。

另外，由4月15日-4月17日，McCafé更會推出復活節限定甜品「榛子朱古力小雞蛋糕」，麥當勞APP用戶可以優惠價$33食到，而「McCafé 榛子朱古力小雞蛋糕禮盒裝」使用優惠券，只需$54就可以買到，和朋友分享復活節限定甜品！

除此以外，是次麥當勞優惠券六適用於麥麥送，包括$60將軍漢堡一人套餐、買滿$120即送9件麥樂雞、買滿$150送麥炸雞2件、買滿$300送麥炸雞6件等，非常抵食！

麥當勞App 第十四週 VALUE MONDAY 電子優惠券

日期：2022年4月18日至4月24日（$1大可樂則由4月19至22日）



*需使用麥當勞手機應用程式及優惠券

*各優惠券有不同條款及細則，詳情請參閱麥當勞手機應用程式。

