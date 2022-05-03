5大身份證優惠｜餐廳優惠/購物優惠/玩樂優惠 中指定號碼免費食飯

【身份證優惠】防疫措施終於鬆綁，不少餐廳、商戶、遊樂設施推出身份證優惠吸客，身份證號碼中指定數字即可享優惠，最平低至半價！

身份證優惠合集｜餐廳優惠/購物優惠/玩樂優惠｜中指定號碼58折起

（圖片來源：滾得囍宮廷火鍋）

【1】湊湊火鍋身份證優惠｜免費湯底/送海鮮棒棒糖/66折

由5月20日起至6月9日，台灣過江龍火鍋專門店「湊湊火鍋」推出3大優惠！凡於推廣期內訂座並惠顧堂食，身份證全名有齊「COU」3個英文字，即可免費享用湯底（單鍋/鴛鴦鍋）。而身份證全名中含有「COU」任何一個英文字，即可免費獲贈海鮮棒棒糖一客。

另外，凡堂食惠顧清涼椰子雞鍋，即可以66折加購指定新品一客。指定新品包括鹽酥雞（$38）、竹笙（$58）及風味湊湊（$84）。

湊湊火鍋·茶憩 香港

地址：

旺角太子道西193號MOKO新世紀廣場4樓406號鋪

尖沙咀河內道18號K11購物藝術館B1樓B124號鋪

荃灣區大河道98號如心廣場2期121號鋪

尖沙咀維港文化匯K11 Musea6樓608-609號鋪

銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場14樓1401-1402號舖

旺角登打士街56號家樂坊商場B1層B03號舖

將軍澳唐俊街23號Monterey Place地下G17號鋪

中環干諾道中88號南豐大廈1樓1-2號鋪

電話：

旺角新世紀店丨2701 9939

尖沙咀K11店丨2347 2028

荃灣店丨2537 0137

尖沙咀K11 Musea店丨2352 3377

銅鑼灣店丨2818 0698

旺角家樂坊店丨2360 0299

將軍澳店丨2433 6168

中環店丨2818 6399



【2】Almond Dessert杏餐廳身份證優惠｜全單75折

由5月4日起至5月31日，杏仁甜品專門店Almond 杏推出兩大優惠！凡於每日晚上7時之前下單，身份證有「ALMOND」當中任何一個英文字，即享全單75折，歎到招牌生磨杏仁茶、杏仁燉蛋白、鮮果爽冰系列、吸吸系列特飲、各款創新款式傳統甜品等。

另外，每日晚上7時之前下單，凡在店內惠顧任何一款全新口味凍杏仁茶吸吸，即享第二客半價優惠。

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Almond Dessert 杏

地址：尖沙咀加拿分道40-46號香檳大廈地下6號舖

電話：6618 5906

營業時間：星期一至日 12:00-02:00 (因應政府規定或有調整)



【3】海洋公園身份證優惠｜中指定數字半價入場

海洋公園即日起重新開業，隨即推出門票優惠，身份證中2個數字即獲得低至半價優惠，另外更有全日優惠套票，可以在海洋公園內盡情遊玩！

點擊看海洋公園身份證優惠詳情、適用日期及條件

（圖片來源：海洋公園）

【4】北角火鍋店身份證優惠｜中指定數字全單58折+送招牌菜式

適逢北角火鍋店「滾得囍宮廷火鍋」開業5周年，滾得囍宮廷火鍋推出身份證優惠。於4月21日至5月31日期間，只要食客身份證數字有指定數目字，即可獲得指定優惠，低至全單58折！

點擊看「滾得囍宮廷火鍋」身份證優惠詳情、適用日期及條件