3大身份證優惠｜低至7折歎啡食甜品！指定數字號碼全中免費食西餐

【身份證木1月優惠】10月再有3間餐廳推出全新身份證優惠吸客，只要身份證號碼中指定數字、字母或同音字，即可享超抵優惠，最平可以低至全單免費！有興趣就要留意內文喇！

身份證優惠合集｜餐廳優惠/購物優惠/玩樂優惠｜中指定號碼即有折

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【1】90sLazy身份證優惠｜低至全單7折

由即日起至10月31日，90sLazy於全線分店推出3周年優惠，只要身份證中有「9、0、s、L、a、z、y」數字或字母，中1個字即可享全單9折優惠、2個全單85折、3個或以上全單7折！同時，堂食消費滿$300或以上，更會免費送刺繡布袋1個。

（圖片來源：90sLazy）

90sLazy 旺角店

地址：旺角山東街50號1/F & 2/F全層

電話：2341 0288 （午市不設訂座）

營業時間：12:00-22:00



90sLazy 觀塘店

地址：觀塘成業街19-21號成業工業大廈4樓06室

電話：6744 6315 （午市不設訂座）

營業時間：12:00-22:00



【2】Lockeroom Dining身份證優惠｜低至全單免費

足球主題餐廳Lockeroom Dining油麻地分店，10月期間再度推出限時身份證優惠。由即日起至10月31日（星期五除外），讚好及追蹤官方Facebook，只要身份證姓名及號碼中的英文字或數目字，有「EMIRATES 06」，中1個字母9折、2個字母8折、3個字母7折、4個字母6折、4個字母加1個數字半價、4個字母及數字全中，即可免費食！

（圖片來源：Lockeroom Dining）

【3】黑木亭居酒屋身份證優惠｜低至全單88折

由即日起至11月30日，黑木亭居酒屋於全線分店推出2周年優惠，只要身份證中有數目字「2」，即可享全單88折優惠；如身份證數字括號內數目字為「2」，則可以半價$49購買限定啤酒拉麵（原價$98）。同時，在推廣期內，指定清酒可享買一送一優惠，喜愛日本料理的朋友怎可錯過！

黑木亭居酒屋 天后店

地址：天后清風街10號清風大廈地舖

電話：2660 6373

營業時間：12:00 - 23:00



黑木亭居酒屋 尖沙咀店

地址：尖沙咀金馬倫道58-60號國鈀大廈地下-1樓

電話：2329 6669

營業時間：12:00 - 23:00

