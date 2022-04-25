【飲食優惠】晚市堂食重開，不少餐廳都推出超抵優惠吸客！一間人氣文青Cafe再度推出晚市$1蛋糕放題，荃灣、旺角及銅鑼灣3間分店都有，可以無限時任食10款日本直送及本地出品的蛋糕甜品！各位甜品控及大胃王不妨去挑戰一下！

人氣Cafe晚市$1蛋糕放題回歸！全港3間分店無限時任食10款蛋糕

晚市堂食恢復，分別位於銅鑼灣的「Undici」、荃灣的「Daily 13」以及旺角的「R.I.M.K.」，將會重推晚市$1蛋糕放題優惠，可以無限時任食10款口味的蛋糕，非常抵食！

由即日起至7月31日，逢星期一至四（公眾假期除外），凡於3間分店惠顧晚市堂食，即可以用$1各升級套餐甜品至蛋糕放題！而且蛋糕放題不設限時，相當抵食。

Cafe每日會供應8至10款不同口味的蛋糕，分別由日本直送或由本地廠商供應，選擇相當豐富！款式包括藍莓芝士餅、紐約芝士餅、薄荷朱古力蛋糕、茉莉花茶慕絲蛋糕、抹茶卷蛋、焦糖咖啡慕絲蛋糕等，各款口味每日輪流登場，等各位大胃王去挑戰！

Cafe另供應一系列特色美食及甜品，包括名古屋蒲燒鰻魚蛋包意大利飯、蒜香辣椒蜆肉意大利粉配原隻軟殻蟹、雪糕格仔餅、雪糕熱香餅等。

+ 1

R.I.M.K.

地址：旺角豉油街21號昌記大廈2樓B號舖

營業時間：12:00-15:30，18:00-22:00

電話：2388 1655



Daily 13

地址：荃灣柴灣角柴灣角街38-40號銓通工業大廈13A

營業時間：12:00-15:00，18:00-22:00

電話：3590 3358



Undici

地址：銅鑼灣耀華街3號百樂中心11樓1101A-B號舖

營業時間：12:00-16:00，18:00-22:00

電話：2810 8488

