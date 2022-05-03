港爸媽食壽司郎不滿無得調位！炮轟店員30分鐘 店長禮貌應對獲讚

【壽司郎｜飲食熱話】壽司郎再度出現「野蠻客人」？繼上次有港女叫過號被拒入坐大發脾氣成為網上熱話，早前有人拍攝到壽司郎一間分店遇上客人因座位問題，指責店員做事「唔flexible」，更連珠發砲大罵店長達30分鐘，壽司郎店員冷靜應對獲網民大讚有禮。記者向曾任職壽司郎的前員工查詢獲詳盡解釋，即睇事件經過及「點解唔可以調位」！

（圖片來源：壽司郎）

有港人在上星期六（4月30日）於網絡上傳影片，表示同日晚上8時左右，在壽司郎荔枝角分店店內，有一對父母攜同兩個子女及傭人前往壽司郎荔枝角分店用餐，疑因店員無法為其調位，讓一家人可以入坐相鄰的卡位，因而向分店店長破口大罵近30分鐘！

（《家好月圓》劇照）

據網上影片及目擊者所述，當時正值晚上繁忙時間，事主一行5人以候位票入座，故店員安排他們分兩枱入座，父母二人入座鄰近迴轉帶的卡位，子女及傭人則在距離較遠的位置入座。入座後，子女及傭人率先下單點食物，而父母則仍未下單。

（李知樂攝）

在入座15分鐘後，父母眼見鄰近的迴轉帶卡位暫未有人入座，於是向店員提出想將小朋友及傭人調至附近空出的座位。不過店員表示，因為子女及傭人已經點餐，基於電腦系統問題無法安排調位。父母隨即強調「咁咪埋咗嗰張單，調過嚟食囉！」，多次強調「調位好簡單」，直指店員安排「唔flexible」，展開近30分鐘的糾纏與謾罵。

（《愛回家》劇照）

壽司郎荔枝角分店的女店長即時向事主解釋，由於技術問題未能安排調位，望事主理解。惟那對父母繼續指責店員做事不靈通，稱「我係唔會理你呢啲嘢，你唔調比我哋就一直坐喺度唔郁」，又指店員拒絕調位如同「浪費個客用餐時間，你要賠返用餐時間比我啊！」爭論近半小時仍不果，男性事主更擅自移動餐點到另一枱，並自行調位入座。

（《家好月圓》劇照）

在男女事主怒罵過程中，女店長保持禮貌應對，態度冷靜地向事主解釋，因店內的技術問題實在未能安排，並一再提醒事主用餐時間。在事主自行調位入座後雖然無奈，但仍獲目擊者大讚「唔會話唔做你生意，反而講希望客人配合，希望客人可以理解。」不少網民亦大讚女店長處理有禮。

有網民認為男女事主無禮貌，稱「已經忙到死仲係都要為難人地」、「壽司郎一向都講明繁忙時間冇得揀位調位」，又建議事主「去食Omakase咪唔使調位」。有人則指出如店員遷就男女事主安排調位，對其他客人不公平。如果想坐相連位置，應在入坐前向店員提出，不應「怕執輸死都要入座，入座後又唔滿意」。

記者向曾任職香港壽司郎分店的前店員查詢相關情況，他解釋因為壽司郎系統如同一條龍，同一張候位票視為一張入座用餐帳單，在分枱的情況下未能只為其中一張枱結帳，而其他枱則維持用餐狀態。因此技術上不可能做到為客人調位。壽司郎亦表示對所有客人一視同仁，詳細情況如下：

1. 壽司郎每張入座的叫號需要客人持有相對應的候位票，方可在系統中安排入座。

2. 取票時的人數不論多少，系統都會視1張候位票為1張入座用餐帳單。故即使因配合防疫政策而分枱入座，同一候位票的所有入座客人都會在系列上顯示為同一帳單。

3. 因同一候位票的所有入座客人都視為同一帳單，故在分枱的情況下未能只為其中指定枱結帳，而其他枱則維持用餐狀態。

4. 結帳後系統會視為該候位票的客人已用餐完畢，故無法在電腦系統中再為同一候位票的客人安排入座或調位，亦無法「補飛」。

5. 如不經系統安排強行入座，將會出現該桌「沒有客人正在用餐」的情況，而未能點餐或出餐等。

6. 而壽司郎的叫號安排，可於官方網站查詢。

