壽司郎48款壽司卡路里排行榜！這款貝類最健康、榜首熱量近1碗飯

【壽司郎】日本迴轉壽司專門店壽司郎登陸香港後，分店越開越多，一直深受港人歡迎！壽司使用的食材多為魚類及海鮮，看似清淡不油膩，但原來部分壽司款式卡路里含量頗高，一不小心就會攝取過多卡路里！今次記者整合壽司郎公布的48款壽司、軍艦等的卡路里排行，榜首一客竟然差不多等於一碗飯！即睇壽司郎的壽司及人氣甜品卡路里含量！

（圖片來源：壽司郎）

日本迴轉壽司專門店壽司郎登陸香港以來，多間分店長期大排長龍，引起一股迴轉壽司熱潮！不過，壽司看似清淡健康，但其實部分款式卡路里並不算低！今次記者根據壽司郎的官方資料，整理48款壽司郎的壽司及軍艦卡路里資料，以每碗白飯平均約為200卡路里計算，排名第一名的壽司，每客卡路里含量接近一碗白飯！鐘意食壽司的朋友，不妨看看自己平日的心水款式卡路里，下次就可以食得更健康！

（卡路里含量以每客計算）

🍣第37至48位：

+ 7

🍣第25至36位：

+ 7

🍣第13至24位：

+ 7

🍣第1至12位：

+ 7

根據官方公布的資料顯示，多款人氣壽司的卡路里含量原來都不算低！如果以成年人標準，每次吃8-10碟壽司，再加上全部均選擇最高卡路里的款式，每次至少會攝取超過8碗白飯！除了壽司，壽司郎亦列出多款甜品的卡路里含量，包括以下2款港人最愛壽司郎甜品，即睇卡路量含量！