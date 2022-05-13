【旺角美食】旺角一間新開日式石燒牛專門店，主打日本A4和牛石燒及和牛壽喜薄燒，午市可以優惠價$98任食吉列牛舌，性價比超高，即睇地址及食物款式啦！

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旺角美食｜新開親民價和牛石燒店！$98任食吉列牛舌/和牛壽喜薄燒

位於旺角的「直燒和牛商店」開業不久，為尖沙咀「激安燒肉工房」的系列店，主打日本A4和牛石燒，獲不少食客大讚性價比高，店外經常出現人龍！雖然餐廳只供應5款日本和牛，但全部都是由日本直送，而且價錢親民，各位肉食獸不容錯過！

想實惠一點，可以選「無限輪迴吉列牛舌」（$98），牛舌脆炸上桌，再按個人口味在石上炙燒，45分鐘內無限任食！

「A4和牛壽喜薄燒」（$138）同樣是人氣之選！坊間的壽喜燒做法一般以火鍋為主，這裡則可以試到少見的壽喜薄燒，和牛油脂分佈平均，配壽喜燒醬汁石燒，然後再沾上日本蛋黃，香氣四溢！

現凡惠顧餐廳各款和牛菜式，均可以優惠價升級至定食套餐，午市套餐加$20，晚市加$38就可以食到沙律、紫菜月見飯以及飲品，份量十足！網民大讚紫菜月見飯賣相吸引，整個日本蛋黃配上紫菜，別具風味。

另外，餐廳各款日本產地和牛會以不同方式烹調，包括「A4和牛厚燒」（$148）、「吉列Prime牛小排」（$128）、「A4和牛黑蒜油薄燒」（$138）、「牛肉刺身 Carpaccio」（$88）等；另有日式小食，包括「雞皮餃子」（$38）、「日本味淋魚乾」（$38）等，喜歡日本料理的朋友不妨一試！

直燒和牛商店

地址：旺角長沙街2號地鋪

電話：6161 8539

營業時間：12:00-22:00

