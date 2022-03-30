旺角美食｜前星級主廚主理泰式煎餅店！必試Nutella香蕉/爆餡芫荽

【旺角美食】旺角一間泰式煎餅專門店，由前星級酒店主廚主理，主打泰國夜市名物——泰式煎餅！泰式煎餅共有多達11款口味，必試超邪惡Nutella榛子醬香蕉味和芫荽火腿味，全部即叫即製，還原泰國夜市風味！店內另供應泰式水果撈和泰式特飲等，即睇地址和必食推介！

疫情下未可以去泰國旅行，相信大家都會掛念當地的夜市美食！位於旺角的小店「Foodie 泰式煎餅」，由幾位前星級酒店主廚主理，主打泰國夜市的名物，包括泰式煎餅及泰式水果撈等。泰式煎餅一共有11款口味，除了傳統甜食款，更設有創新鹹食款式，用料十足，每款都爆餡，非常邪惡！

必試招牌Nutella榛子醬香蕉煎餅（$37）及芫茜火腿芝士煎餅（$40）！前者用上大量Nutella榛子醬及煉奶，包裹著軟糯香甜的香蕉，外脆內軟，深受大人小朋友喜愛。後者則是小店的創新款式，香脆餅皮夾著火腿絲，還有大量芫荽及沙律醬，各位芫荽控不要錯過！

另外，馬來西亞100% D24榴槤煎餅（$60）和原味泰式香蕉煎餅（$32）也是人氣之選！榴槤煎餅使用來自馬來西亞的D24榴槤，啖啖果肉！原味泰式香蕉煎餅則用上香蕉、雞蛋、朱古力醬和煉奶，是泰國夜市經典口味！

其他口味包括麻辣雞絲煎餅（$40）、芝麻麻薯煎餅（$40）、花生醬香蕉煎餅（$35）、爆芝士鹹牛肉煎餅（$35）等，全部即叫即製！

除了泰式煎餅，小店亦有供應泰式水果撈及泰式特飲。泰式水果撈（$39）可以任選西瓜、哈密瓜、芒果、火龍果、菠蘿、荔枝等9款時令水果，再配小丸子、爆珠、珍珠、椰汁西米等配料，份量十足！泰式特飲的選擇也有不少，包括泰式奶茶（$26）、泰式檸檬茶（$26）、西瓜冰（$38）、馬來西亞100% D24榴槤沙冰（$68）等，部分款式特別使用茶冰，讓茶飲味道不會變淡，相當有誠意！

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Foodie 泰式煎餅

地址：旺角廣華街1號潮流地域地下G23號舖

電話：3565 1748

營業時間：（星期一）16:00-23:00（星期二至日）13:00-23:00

