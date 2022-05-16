維港觀光船放題人均最平$282起！任食3小時歎30款串燒+飲清酒

撰文：草莓泡芙
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【維港觀光船放題】洋紫荊維港遊觀光船推出3小時串燒放題，人均最平$282起，就可以任食超過30款串燒及任飲多款清酒，在船上邊歎美食邊欣賞維港靚景，有興趣即睇下文了解更多，約齊朋友去聚會啦！

維港觀光船放題人均最平$282起！任食3小時歎串燒+飲清酒

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（圖片來源：洋紫荊維港遊觀光船）

由即日起至5月31日，洋紫荊維港遊觀光船推出「海上串串燒任飲任食」活動！除了可以乘坐洋紫荊維港遊觀光船，漫遊海上欣賞維港美景，更可以3小時任飲任食串燒、清酒！每位成人收費為$470，小童收費則為$300。優惠期間，2人同行享8折優惠，3人同行享7折優惠，而4人或以上同行最多可享有6折，折後人均最平$282起！

「海上串串燒任飲任食」供應超過30款串燒，包括美國豬肉眼串、澳洲和牛串、牛舌串、雞皮串、串串蝦、鯖魚串、司華力腸串、墨魚筒串、青口串等。除了串燒，另設有自助區，供應前菜、小食、熱盤及甜品，同樣可以任食！飲品方面，可以任飲多款日本清酒、啤酒及汽水，選擇非常豐富！

有興趣的朋友可以經過洋紫荊維港遊觀光船官方網站、電話、電郵或親臨辦公室預訂。在完成訂購後，即可於訂座日晚上6時30分登船享用放題套餐。

維港觀光船串燒放題｜海上串串燒任飲任食
供應時間：18:30-21:30
供應日期：即日起至2022年5月31日
登船地點：北角東渡輪碼頭
收費：成人$470/位；小童$300/位
優惠：2人同行8折；3人同行7折；4人或以上同行6折

維港觀光船放題可以任吃串燒多久？

維港觀光船放題可以任吃串燒約3小時。

維港觀光船放題除了串燒，還有任飲飲品嗎？

有，可以任飲多款日本清酒、啤酒及汽水，選擇非常豐富！

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