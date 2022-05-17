旺角人氣火鍋放題新店優惠88折！$168起2小時任食澳洲和牛/海鮮

【旺角美食｜火鍋放題】人氣港式火鍋店「一鍋堂」旺角再開分店，供應午市及晚市火鍋放題，人均最平$168起就可以食到120分鐘火鍋放題，超過18款養生湯底，逾100款配料選擇，火鍋放題包括美國安格斯牛肉、澳洲M5和牛及封門柳等。即日起新店開張優惠88折，午市定量一人鍋最平$78起！

火鍋放題｜一鍋堂旺角新店優惠88折！$168起任食2小時 澳洲和牛/海鮮/手作丸類

繼旺角豉油街分店後，一鍋堂再在旺角瓊華中心再加開分店，主打簡約風格全卡位設計，午市時段設有60分鐘一人一鍋定量火鍋放題及100分鐘火鍋放題；晚市120分鐘晚市放題有超過18款養生湯底，逾100款配料及飲品選擇！

午市時段設有60分鐘一人一鍋定量火鍋放題及100分鐘火鍋放題，人均最平$78起即可歎到定量肉類，包括牛板腱配封門柳、西班牙豬肉等，以及任食自助吧多款前菜小食、蔬菜及飲品。湯底方面有超過18款湯底，招牌潮汕鍋用本地生曬大地魚熬成，味道夠鮮甜，另推介藥膳湯和杏汁豬肺湯，養生首選！

100分鐘火鍋放題則供應3款套餐，可選精選進口肉、特選安格斯牛及高級澳洲和牛，另有丸類、熱食前菜及自助沙律吧任食，人均最平$138起！

（圖片來源：一鍋堂）

逢星期一至四，旺角瓊華店限定供應養生手作麵，選用一鍋堂招牌湯底，如麻辣湯、茫生桃膠藥膳湯、冬蔭公湯等，免費任選一款配料，粉麵則可選米線、花米粉、淮山麵等，最平$40起。

120分鐘晚市放題同樣分為精選進口肉、特選安格斯牛及高級澳洲和牛3款套餐，人均最平$168起任食3至9款不同款式的肉類，包括澳洲M5和牛板肉、美國安格斯牛肉、封門柳等，更可以任食鯇魚片、花膠、白鱔片等海鮮！

套餐同樣可以任食自助吧多款前菜小食、蔬菜及飲品，包括手作餃子、自家製三寶丸（手打墨魚丸、手打孜然雞丸、手打潮汕豬肉丸）、麻辣鴨血、古法炆五花腩及養生花果茶等。

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旺角瓊華店新店開張，由即日起至6月15日，只要讚好一鍋堂Facebook專頁或關注Instagram帳戶，並在入座時向職員出示證明，惠顧旺角2間分店（旺角豉油街分店和旺角瓊華分店）晚市120分鐘火鍋放題即享88折優惠！ 另外，憑收據再送養生靚湯手作麵$10 現金券！

放題餐牌價格詳情：

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一鍋堂（旺角瓊華店）

地址：旺角彌敦道 620-628 號瓊華中心6樓

電話：3618 8161

營業時間（星期一至五）：午市12:00-16:00（最後點餐 15:30）；晚市17:00-00:00（最後點餐 23:00）

營業時間（星期六日、假期及假期前夕）：午市11:30-16:00（最後點餐 15:30）；晚市 17:00-00:00（最後點餐 23:00）

