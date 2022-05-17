【荃灣美食】荃灣一間老字號粉麵店門外長期大排長龍，為的就是一嘗店裡每日限量發售的爆餡糯米糍！糯米糍共有3款口味，包括花生、芝麻和紅豆，而且每粒份量十足，大大粒亦只售$6！不少人食過之後都大讚糯米糍皮薄足料，今次記者決定親身排隊試食，一次過試勻3款糯米糍，即睇食評及地址！

荃灣美食｜老字號粉麵店$6爆餡糯米糍！記者實試芝麻/紅豆/花生味

位於荃灣的「民豐粉麵行」是一間老字號傳統粉麵專門店，主要售賣各款生麵、餃子皮、糕點等。最近，小店的爆餡糯米糍在網上人氣急升，有不少人專程排隊就是為了買到限量發售的糯米糍！今次記者親身排隊實試3款口味的糯米糍，再入手同樣受歡迎的巨型蒸包，看看到底是否值得排隊購買！

名物糯米糍人氣極旺 每朝火速售罄！

小店的爆餡糯米糍共有3款口味，包括花生、芝麻及紅豆蓉餡，價錢為每粒$6。糯米糍於每天早上開店後即開賣，每日限量發售。記者連續2天到店時均已售罄，終於在第3次到店時，於早上10時左右成功買到糯米糍！如果想試的朋友，可能需要早一點前往排隊了。

（陳俊堯 攝）

糯米糍每粒都非常飽滿，拿起時相當墜手。糯米皮薄，未切開已經可以看到裡面的內餡。而輕輕切開後，滿滿的內餡相繼湧出，超足料！

實試3款口味 芝麻味最突出

記者與同事一次過試食齊3款口味，一致認為芝麻味最為突出！除了「爆餡」程度最澎湃，內餡帶有濃厚芝麻香氣，不會過份甜膩，即使是不偏好甜食的記者也覺得非常好吃。

花生味糯米糍內餡則保留花生粒口感，整體口感更有層次，不過內餡甜度較高，稍稍遮蓋花生香味，適合偏好甜食或者喜歡花生口味的朋友。

紅豆蓉糯米糍的爆餡效果一般，而且外皮較另外兩款為厚，不過紅豆蓉內餡偏清淡但帶有豆香，口感細膩。

巨型中式蒸包 飽肚之選

除了糯米糍，小店的中式蒸包同樣非常受歡迎。蒸包有菜肉及豬肉2款口味，每個售價為$9。蒸包相當巨型，幾乎大過記者的手掌，比連鎖點心店的蒸包更有份量！

蒸包內餡不算少，肉感厚實之餘有肉汁，可以說是飽肚之選。記者偏好菜肉包，內餡與坊間有些許不同，可以吃到分明的白菜粒及蔬菜甜味，減輕豬肉的油膩感。

小店另有售多款粉麵及包點，包括米花糖、餃子皮、雲吞皮、蘿蔔糕、燒賣、饅頭、鍋貼等，其中韭菜餅於每日下午2時後供應，想試到韭菜餅的朋友記得留意出爐時間！

民豐粉麵行

地址：荃灣荃灣街市街35號

電話：2492 6860

營業時間：08:30-21:00

