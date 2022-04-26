荃灣美食｜記者試食4款人氣脆皮章魚燒 招牌蜜糖芥末/明太子/蟹籽

【荃灣美食】荃灣掃街必食章魚燒店推介！位於路德圍的章魚燒店近日人氣急升，開業僅約半年就經常大排長龍！招牌章魚燒口味包括蜜糖芥末、明太子等，全部有多達14種款式！《好食玩飛》記者親身試食其中4款人氣口味！

記者親身試食4款人氣脆皮章魚燒！招牌蜜糖芥末/明太子/蟹籽

荃灣美食集中地路德圍一間章魚燒店，近日人氣急升，平日下午剛開業已有街坊排隊幫襯！小店主打多款獨特口味章魚燒，款式多達14款，更不時推出期間限定口味，包括蟹膏、草莓肉鬆及日式青芥末章魚燒等！

《好食玩飛》記者精選網民推薦4款人氣口味試食，包括招牌蜜糖芥末、明太子、蟹籽及蟹膏章魚燒，每款都各有特色！

章魚燒每粒都脹卜卜，夠大粒足料，咬落外脆內軟，麵糊比例剛好不會太「粉」，章魚餡料非常飽滿！每份章魚燒都灑上大量鰹魚乾及海苔粉，啖啖日式滋味！

蜜糖芥末章軍（$37／8粒）

章魚燒全部以店名命名為「章軍」，其中必試招牌蜜糖芥末章軍！章魚燒面層淋上濃郁蜜糖芥末醬，帶一點清爽辣味但又不會過甜，與章魚燒配搭恰到好處。

蜜糖芥末章軍

明太子章軍（$38／8粒）

另一款人氣款式明太子章軍，表面淋上香濃明太子醬，明太子味道突出帶微辣香味。不過記者略嫌醬汁有點過鹹，若減少醬汁或更好！

明太子章軍

蟹膏章軍（$44／8粒）

期間限定口味蟹膏章軍，章魚燒滿佈用蟹膏調配的醬汁！但蟹膏醬整體味道較淡，蟹味不算太突出。

蟹膏章軍

蟹籽章軍（$39／8粒）

最後一款試食的蟹籽章軍，每粒都滿布蟹籽！將外脆內軟的章魚燒搭配蟹籽，味道清爽而且口感更為豐富！整體味道平衡得相當好，不會過鹹但夠惹味。這款蟹籽章魚燒亦在記者試食過後最推介的款式！

蟹籽章軍

店舖亦供應其他特色口味如紫菜肉鬆、櫻花蝦、柚子等10多種款式，近期亦有期間限定草莓肉鬆、日式青芥末章魚燒！若到荃灣路德圍掃街，也不妨一試！

八章軍



地址：荃灣路德圍42號安富大廈地下7號舖

電話：66113430

營業時間：15:00-00:30

