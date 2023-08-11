adidas減價｜逾萬款運動鞋服飾4折起　買3件再75折附日期購物連結

adidas SALE ON SALE 開鑼！折上折、減價再減價！由2023年8月11-21日，一籃子過萬款指定運動產品，包括波鞋、運動鞋、涼鞋、男女裝運動衫、運動褲超抵價發售。最強優惠減60%即四折！指定減價產品，買兩件再額外8折，買三件或以上再額外75折。另外小編精選3款運動時尚兼備的鞋款，不一定做運動才可穿，日常穿搭襯衫也可！



adidas SALE ON SALE折上折，13,067款貨品在adidas網購平台做大減價。最吸引是四折貨品，買三件額外七五折！包攬經典鞋、運動鞋、全長緊身褲、SPORT 運動內衣、鬆身運動長褲、運動短褲、短袖上衣、球衣、跑步T恤，最平$143起。

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四折貨品（圖片來源︰adidas官網）

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小編覺得大特價的貨品雖然好多折扣、好平！不過款式未算太時尚，如果想襯衫去街約會，可能會想揀更有時尚感的款式。小編精選3款運動時尚兼備的鞋款，不一定做運動才可穿，日常穿搭襯衫也可。

【1】ADILETTE NODA 涼鞋（特價HK$539，原價HK$599）

adidas Adilette涼鞋標榜舒適，這款採用交疊紗線的涼鞋，不會走樣可包覆全腳，邁步舒適輕鬆，超柔軟鞋床，周時令造型升級。有白、黑2款，選擇尺碼由UK4-UK6。買兩件再額外8折，買三件或以上再額外75折，最平$404.2。

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ADILETTE NODA 涼鞋（圖片來源︰adidas官網）

【2】RETROPY E5 運動鞋（特價HK$ 599，原價HK$ 999）

運動及時尚兼備，配備BOOST緩衝技術，每步走來更感輕鬆。細節中見壓花三間，橡膠外底，設計優雅，配合中性色調休閒服，大器易襯。選擇尺碼由UK4-UK11.5。買兩件再額外8折，買三件或以上再額外75折，最平$449.2。

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RETROPY E5 運動鞋（圖片來源︰adidas官網）

【3】ADIDAS 4D FWD 跑鞋（特價HK$1079，原價HK$1799）

一對功能好及舒適的跑鞋，是跑手的好拍檔跑得更遠更舒服。如果跑鞋有時尚元素，能吸引更多目光，「回頭率」極高。這款跑鞋的底部有4D網格狀，用3D列印而成，有效壓縮步履，並減少制動力，助爆發推進力道，跑步時如滑翔般輕盈平順。adidas Primeknit鞋面支撐包覆雙腳，更靈活貼合步伐動作。有白、黑、白+黑3款，選擇尺碼由UK3.5-UK11.5。

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ADIDAS 4D FWD 跑鞋（圖片來源︰adidas官網）