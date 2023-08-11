火鍋優惠｜天后火鍋店30℃以上9折　愈熱愈多折扣附地址營業時間

火鍋優惠隨夏天增溫「愈食愈抵」！在天后一間火鍋店有「限時夏日優惠」，只要在8月指定日子消費滿人均$500，及溫度達至30℃以上，即有9折；再高3℃，有85折優惠；當溫度高達34℃，優惠達8折。即睇店舖地址、營業時間、優惠詳情！



天后火鍋店30℃以上9折

天后火鍋店「六六六六火鍋」推出「限時夏日優惠」，提供溫度折扣，到訪當日溫度愈高，折扣愈多！

（圖片授權：六六六六火鍋）

大家於8月份的星期日、二至四到訪「六六六六火鍋」，消費滿人均$500元後，即可按當天氣溫獲得折扣，當日氣溫達至30℃以上，即可得到9折優惠；溫度增至33℃，則可得85折優惠；而當溫度高達34℃時，優惠會達到8折。天氣愈熱，吃火鍋愈划算。

啤酒煮鴨（圖片授權：六六六六火鍋）

餐廳的「當日氣温」會以當日香港天文台12:00的跑馬地分區氣溫為準。折扣前人均消費須滿港幣500元，而優惠適用於惠顧任何食品，包括餐廳主打的啤酒煮鴨、煳辣魚等。要留意！部份食材需於到訪前一日預訂，到訪前宜先向店方查詢。

（圖片授權：六六六六火鍋）

六六六六火鍋

地址：香港島天后永興街21號地下

營業時間：星期二至日 17:00 - 00:00

電話：3563 6887

