中環美食｜夢幻粉紅貨櫃Cafe開幕！必打卡木鞦韆+三眼仔立體咖啡

【中環Cafe】中環最近新開一間粉紅貨櫃Cafe，店內以櫻花粉紅色作裝潢，滿滿少女心，更設有設有木製鞦韆、粉紅色單車等擺設打卡。店內更提供休閒西餐如德國豬手、牛扒意粉等，並提供可愛立體咖啡，少女們打卡必去！

中環新開夢幻粉紅貨櫃Cafe 木製鞦韆打卡！必試德國豬手+立體咖啡

中環最近新開一間粉紅貨櫃Cafe「Friday Cafe & Wine Bar」，全店採用粉紅色作為裝潢主題，甫進店就可以見到一個外觀為粉紅色的大貨櫃，上面畫有不同彩繪，天花板有滿滿的乾花垂吊，猶如置身粉紅色的少女世界！

店內屬於半露天餐廳，環境十分開揚，設有多張木製餐桌及粉紅色背椅，更有一個木製鞦韆，並配有一個巨型馬車輪，非常美觀；貨櫃旁亦擺設一輛載滿鮮花的粉紅色單車，最適合喜愛粉紅色的朋友們前來打卡！

除了裝潢設計夠獨特，食物當然也不容小覷！Cafe主打休閒西餐，包括有必試的德國鹹豬手配自家製酸菜、燒牛肉肉眼扒配車打芝士醬、肉眼扒意大利粉、傳統英式早餐等，同時提供多款佐酒小食。

餐廳更提供可愛立體咖啡，其中三眼仔立體咖啡就最為受到大家好評，其實餐廳會不時轉換立體咖啡的造型，Ryan、Hello Kitty、龍貓都榜上有名，大家不妨與愛人或閨密前往一嚐，感受片刻童話氣氛！

Friday Cafe & Wine Bar 詳情

開業日期：5月27日

地址：中環6號碼頭一樓

營業時間：12:00 - 21:00（星期二至日）

